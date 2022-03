Eterna ossessione: trama e cast del film

Eterna ossessione è una pellicola del 2020. Un thriller particolarmente intenso diretto da David DeCoteau. Nato come film per la TV, ha il sapore di quelle produzioni che mirano ad adattare una drammatica storia vera di cronaca.

Un cast interessante, quello di Eterna ossessione, il cui titolo originale è ben più esplicativo nei confronti della trama: The Wrong Wedding Planner. Nel gruppo degli attori trova spazio Vivica A. Fox, che vanta una collaborazione di lungo corso con David DeCoteau. Innumerevoli i film per la TV girati insieme dal 2016 a oggi. Una lunghissima produzione composta da ben 28 film (di cui 15 appartengono allo stesso franchise, da The Wrong Roommate a The WrongValentine ecc).

Eterna ossessione trama e cast

Volendo riassumere in pochissime parole la trama di Eterna ossessione, potremmo dire che una coppia è molto innamorata e pronta a sposarsi. Qualcuno ha però altri piani per loro due, pronta a sabotare il giorno più felice della loro vita.

I due promessi sposi sono in questo caso Ashley e Brad. Sono emozionatissimi all’idea di diventare marito e moglie finalmente. Entrambi hanno però un passato sentimentale alle spalle, ovviamente. Quello di lui è però particolarmente pericoloso. La coppia vive felice nella stessa casa, ma tutto cambia quando scoprono che qualcuno vi ha fatto irruzione. Del caso si occupa il detective Jones, che ispeziona le camere e non trova nulla di strano.

I preparativi delle nozze proseguono, intanto, e Ashley ha ingaggiato una wedding planner per essere certa che tutto fili liscio. Il suo nome e Mandy ma ciò che non sa è che si tratta di una donna letteralmente ossessionata da Brad. È una sua ex, in grado di manipolare la futura sposa per farsi assumere e tentare di distruggere i due dall’interno.

Ecco il cast di Eterna ossessione:

Crystal Lowe: Ashley

Steve Richard Harris: Brad

Vivica A. Fox: Detective Jones

Kristin Booth: Mandy

Jackée Harry

Andrew Rogers

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI