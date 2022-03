Giovanni Vernia chi è la moglie del comico di Zelig

Giovanni Vernia, scopriamo chi è la moglie del famoso comico reso celebre dalla sua partecipazione a Zelig.

Il personaggio tamarro di Giovanni Vernia è diventato uno dei marchi di riconoscimento di Zelig, uno sketch di assoluto successo, che ha lanciato la carriera del comico, che ha poi saputo affermarsi arrivando anche a recitare al cinema. Giovanni Vernia è diventato dunque un comico molto noto, ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata: chi è sua moglie.

Giovanni Vernia: chi è la moglie

La dolce metà di Giovanni Vernia si chiama Marika Sacco. È una donna estranea al mondo dello spettacolo, di cui dunque si sa molto poco, a parte quelle poche informazioni che ha reso note il marito durante le interviste. Sappiamo ad esempio che Marika ha lavorato a Roma, nel settore comunicazione di Poste Italiane e proprio grazie a questo lavoro i due si sono conosciuti.

Prima del successo, infatti, Giovanni era un impiegato delle Poste e tra i due è scattata subito l’attrazione. Giovanni ha raccontato di aver conosciuto Marika in un ufficio delle Poste al quartiere Eur di Roma e di essersi sentito subito attratto da lei, cercando la sua email e scrivendole, per poi iniziare a frequentarla.

I due si sono quindi sposati e hanno anche avuto due figli, di nome Matilda e Giulio Louis. Il nome della bambina è preso dalla discoteca che i due coniugi frequentavano ogni giovedì sera, mentre quello del bambino viene dal nome Giulio, scelto per lui, e da quello del nonno paterno, venuto a mancare a un mese dalla nascita del piccolo. Il padre di Giovanni si chiamava in realtà Luigi, ma ai genitori Giulio Luigi non piaceva e hanno scelto Louis perché all’uomo piacevano la Francia e la sua eleganza.

