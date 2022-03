Luche tracklist dove volano le aquile: sorprese tra i feat

Si fa sempre più vicino il ritorno di Luche: scopriamo la tracklist del suo nuovo album, Dove volano le aquile

C’è tantissima attesa intorno al nuovo album di Luche, dal titolo Dove volano le aquile, in uscita il 1 aprile 2022. A circa una settimana dalla pubblicazione del disco, il rapper ha svelato la tracklist dell’album, in cui compaiono anche alcuni featuring di altissimo livello. Dove volano le aquile arriverà a quattro anni di distanza dall’ultimo disco, Potere, una dinamica simile a quella vissuta da un altro grandissimo della scena rap come Fabri Fibra, che da poco ha rilasciato Caos a ben cinque anni di distanza dall’uscita di Fenomeno. Andiamo a scoprire dunque qualcosa in più su Dove volano le aquile, il nuovo CD di Luche, tra i feat di assoluto livello e le tracce che comporranno l’album.

Dove volano le aquile, la tracklist del nuovo CD di Luche

Sono quindici le tracce che comporranno il nuovo album di Luche. Come sempre, l’attenzione massima è sui featuring e si parte col botto con la collaborazione, alla prima traccia, con una gigante come Elisa, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo. Le altre voci femminili sono quelle di Madame ed Etta, mentre diversi sono gli esponenti del panorama rap, sia della vecchia guardia (Marracash e Noyz Narcos), che dei più giovani (Ernia e Geolier). Doppia collaborazione invece con CoCo, con cui Luche terminerà il disco con la bonus track Topless.

Dios feat. Elisa Slang No love feat. CoCo Liberami da te feat. Etta Le pietre non volano feat. Marracash Qualcosa di grande feat. Madame L’ultima volta Ci riuscirò davvero feat. Ernia Karma feat. CoCo Password Tutto di me Si vince alla fine Over feat. Geolier Addio feat. Guè & Noyz Narcos Topless feat. CoCo

