Mancino naturale trama e cast del film con Claudia Gerini

Mancino Naturale, andiamo alla scoperta della trama e del cast del film che vede protagonista Claudia Gerini

È in arrivo Mancino Naturale, nuovo film di Salvatore Allocca che vede come protagonista una Claudia Gerini in forma strepitosa. La pellicola è stata presentata nell’ultima edizione di Alice nelle città, una sezione autonoma e parallela del Festival del cinema di Roma incentrata alle nuove generazioni. Qui ha ottenuto un successo incredibile e ora il film è pronto ad arrivare anche nelle sale di tutta Italia il 31 marzo 2022. Salvatore Allocca mette il proprio nome sul film, una firma di prestigio per un regista che nella sua carriera ha vinto anche diversi premi tra cui quello per la Miglior Regia a Venezia con il cortometraggio La Gita. Presto il vedremo il suo prossimo film, un lavoro accolto con entusiasmo dalla critica.

Mancino Naturale: la trama del film

Isabella, interpretata dalla fantastica Claudia Gerini, è una donna di 40 anni che vive in un quartiere popolare di Latina. Il marito è morto tre anni prima e lei è rimasta sola con suo figlio Paolo, dodici anni e un grandissimo piede sinistro. La donna è ossessionata dall’idea di farlo diventare un calciatore professionista ed entra nell’oscuro mondo del calcio giovanile.

Tra le difficoltà di questo mondo, le pressioni della vita da madre single e un passato pesante, Isabella prova a fare di tutto per il figlio, ma il rapporto tra loro viene messo a dura prova dalle tensioni provocate da tutta questa situazione.

Mancino naturale, il cast del film

La protagonista, come detto, è Claudia Gerini, che veste i panni di mamma Isabella. Suo figlio Paolo è invece interpretato da Alessio Perinelli, mentre nel cast figurano Francesco Colella, Massimo Ranieri, Katia Ricciarelli, Alessio Vassallo, Alessandro Bressanello, Paolo Gasparini, Federico Tocci, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca De Martini e Stefano Scandaletti.

