Odio l’estate dove è stato girato: location

Dov’è stato girato Odio l’estate, l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ecco le location che fanno da ambientazione al film.

Andare in vacanza dovrebbe servire a rilassarsi, ma non è sempre così per tutti, anzi. In Odio l’estate, Aldo, Giovanni e Giacomo interpretano tre uomini diversissimi tra loro che si ritrovano costretti a passare l’estate tutti assieme con le rispettive famiglie in un’unica casa, per colpa di un disguido.

Il film, diretto da Massimo Venier ed uscito nel 2020, è il decimo con protagonista il popolare trio di comici di Tre uomini e una gamba, e rappresenta, con 7 milioni guadagnati al botteghino, il terzo maggiore incasso italiano dell’anno 2020. Odio l’estate è, com’è facile immaginare, una pellicola di chiara ambientazione estiva: scopriamo assieme dove è stata girata la pellicola.

Odio l’estate: le location

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo è stato girato, innanzitutto, nel corso dell’estate del 2019, l’ultima prima della pandemia del Covid-19 (la pellicola, infatti, è uscita nelle sale a dicembre dello stesso anno, molto prima del lockdown).

Le location principali sono state divise tra Milano – per quanto riguarda dove vivono i protagonisti, prima di andare in vacanza – e la Puglia, dove si svolgono le scene più prettamente “estive” del film. In particolare, le riprese di queste ultime, che rappresentano la parte più corposa di Odio l’estate, si sono svolte nelle località di Bari, Lecce, Otranto, Santa Cesarea Terme, Ugento e Ginosa (quest’ultima si trova nella provincia di Taranto, mentre le tre precedenti in quella di Lecce).

Il concerto di Massimo Ranieri si è effettivamente svolto, e ha coinvolto anche le riprese del film: si tratta dello show tenuto dal celebre cantante napoletano il 6 agosto 2019 nella cittadina di Terlizzi, vicino Bari, nella location precisa di piazza Cavour.

