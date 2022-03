Talking to the moon testo, significato e traduzione della canzone di Bruno Mars

Talking to the moon di Bruno Mars è tornata virale grazie a TikTok: scopriamo come e il testo e il significato della canzone.

Accade di frequente che canzoni del passato vivano una sorta di seconda giovinezza grazie ai social, per i più svariati motivi. Recentemente in Italia abbiamo assistito al pazzesco revival di una vecchia canzone di Gianni Celeste, quella del “povero gabbiano”, ma i casi sono tantissimi e tra questi rientra anche Talking to the moon di Bruno Mars. Il brano risale addirittura al 2011, è il quinto singolo estratto dell’album Doo-Wops & Hoolingans, che ha di fatto lanciato la carriera del cantautore statunitense. A più di dieci anni di distanza, la canzone è diventata virale grazie soprattutto a un remix realizzato da un utente di TikTok, SickickMusic, che ha ottenuto un successo strepitoso sulla piattaforma, dando il via a tutta una serie di tentativi di rielaborazione della canzone. Così è nato un vero e proprio trend, con tantissimi video che utilizzano questa canzone, che è tornata ad avere dunque un successo strepitoso. Vediamo dunque il testo e il significato del brano.

Talking to the moon: il significato della canzone di Bruno Mars

Colui che canta si rivolge ogni notta alla Luna, sperando di far arrivare le sue parole all’ex amante, che vorrebbe riconquistare, ma non sa se quelle sue parole arriveranno mai alla donna o se appaia semplicemente come un pazzo che parla da solo.

Talking to the moon: il testo della canzone di Bruno Mars

I know you’re somewhere out there

Somewhere far away

I want you back, I want you back

My neighbors think I’m crazy

But they don’t understand

You’re all I had, you’re all I had

At night, when the stars light up my room

I sit by myself

Talking to the moon

Trying to get to you

In hopes you’re on the other side talking to me too

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Oh-oh

I’m feeling like I’m famous, the talk of the town

They say I’ve gone mad

Yeah, I’ve gone mad

But they don’t know what I know

‘Cause when the sun goes down, someone’s talking back

Yeah, they’re talking back, oh

At night, when the stars light up my room

I sit by myself

Talking to the moon

Trying to get to you

In hopes you’re on the other side talking to me too

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Ah-ah, ah-ah, ah-ah

Do you ever hear me calling?

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah) oh-oh-oh, oh-oh-oh

‘Cause every night, I’m talking to the moon

Still trying to get to you

In hopes you’re on the other side talking to me too

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Oh-oh

I know you’re somewhere out there

Somewhere far away

Talking to the moon: la traduzione della canzone di Bruno Mars

So che sei da qualche parte là fuori

Qualche parte molto lontana

Ti rivoglio indietro

Ti rivoglio indietro

I miei vicini pensano che sia pazzo

Ma non capiscono

Sei tutto quello che ho

Sei tutto quello che ho

La sera quando le stelle illuminano la mia stanza

Mi siedo per conto mio

Parlando alla luna

Cercando di raggiungerti

Nella speranza che tu sia dall’altra parte

Anche tu a parlarmi

O sono forse solo un folle che siede da solo

Parlando alla luna?

Mi sento come se fossi famoso

Il pettegolezzo della città

Loro dicono che sono diventato pazzo

si sono diventato pazzo

Ma loro non sanno quello che io so

Perché quando il sole tramonta

Qualcuno sta parlando dietro

si stanno parlando dietro

La sera quando le stelle illuminano la mia stanza

Mi siedo per conto mio

Parlando alla luna

Cercando di raggiungerti

Nella speranza che tu sia dall’altra parte

Anche tu a parlarmi

O sono forse solo un folle che siede da solo

Parlando alla luna?

Mi hai mai sentito chiamarti?

Perché ogni notte

Sto parlando alla luna

Cercando ancora di raggiungerti

Nella speranza che tu sia dall’altra parte

Anche tu a parlarmi

O sono forse solo un folle che siede da solo

Parlando alla luna?

So che sei da qualche parte là fuori

Qualche parte molto lontana

