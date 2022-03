A che ora finisce Amici il serale 2022

Amici 2022, scopriamo a che ora finisce l’appuntamento col serale, in onda ogni sabato sera su Canale 5.

La ventunesima edizione di Amici è giunta alla sua fase serale, quella conclusiva che porterà alla proclamazione del vincitore dell’attuale edizione del talent show. La fase serale è quella più attesa sia dagli alunni in gara che dagli spettatori, quella che attira più pubblico e che permette ai ragazzi che sono riusciti a superare brillantemente il daytime di mettersi in mostra e acquisire maggiore spazio mediatico. In ogni appuntamento vedremo tre sfide tra le tre squadre in gara, con due o tre eliminazioni, a seconda delle serate, e quindi tantissime esibizioni a tenerci compagnia. Un grande spettacolo, protagonista del sabato sera di Canale 5. Ma a che ora finisce il serale di Amici? Scopriamo tutti i dettagli sull’orario.

Amici 2022: a che ora finisce il serale

Andando a spulciare gli orari della guida televisiva, l’appuntamento con il serale di Amici è previsto per le ore 21:20, dopo la fine del solito Striscia la notizia. L’orario ufficiale in cui dovrebbe finire il serale è l’1:00, per lasciare spazio al Tg5 Notte. Chiaramente, l’orario può oscillare e l’1 può essere sforata magari di qualche minuto. A ogni modo, il serale di Amici finisce intorno all’1, poi chiaramente il discorso può cambiare per le puntate finali, destinate a durare sicuramente un po’ di più, con la fine che potrebbe essere intorno all’1:30.

Quattro ore circa dunque dura ogni appuntamento col serale di Amici, compreso di stacchi pubblicitari, che negli appuntamenti in prima serata sono sempre consistenti. Quattro ore in cui gli alunni delle tre squadre si sfidano a suon di canzoni e coreografie, con l’obiettivo di vincere le gare che si presentano e arrivare fino in fondo allo show.

