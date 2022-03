Anbeta Toromani chi è, età e quando ha partecipato ad Amici

Il nome di Anbeta Toromani è legato a doppio filo al talent più famoso d’Italia, ovvero Amici di Maria De Filippi. Si tratta di una ex concorrente che potremmo ormai definire storica, oggi professionista del corpo di ballo del programma.

Scopriamo la storia professionale e privata di Anbeta Toromani. Ecco tutto quello che vorreste sapere su di lei e che forse vi siete persi nel corso degli anni. Impossibile non parlare anche della sua vita privata, ovviamente. Di seguito trovate tutto.

Anbeta Toromani chi è

Nata a Tirana il 2 aprile 1979, Anbeta Toromani si è avvicinata al mondo della danza dopo aver praticato ginnastica artistica. In seguito la danza classifica l’ha conquistata, diplomandosi presso l’accademia di ballo di Tirana. Si è poi spostata a Baku, così da perfezionarsi. Il suo percorso l’ha condotta a diventare prima ballerina dell’Opera di Tirana. In Italia si è fatta conoscere per il suo percorso all’interno del talent di Maria De Filippi, Amici. Era il 2022 quando metteva piede in studio per la prima volta. Sembra trascorsa una vita da allora, e in effetti sono passati ben 20 anni. Precisiamo, inoltre, come al tempo il talent si chiamava ancora Saranno Famosi, nome che la produzione ha dovuto necessariamente cambiare a causa di una questione legata ai diritti. Dopo la partecipazione è poi diventata professionista all’interno del talent, divenendo in seguito tutor. Dopo aver detto addio alla scuola, si è dedicata al teatro.

Anbeta Toromani lite con Maria De Filippi

L’addio di Anbeta Toromani ad Amici è dovuto a una lite con Maria De Filippi. Non si tratta di un rumor, dal momento che è stata la stessa ballerina a parlare nel corso di alcune interviste. Il tutto sarebbe da ricondurre a dalle parole pronunciate dalla presentatrice nei suoi confronti: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare ai commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”.

Anbeta Toromani vita privata

Anbeta Toromani è legata sentimentalmente al ballerino Alessandro Macario dal 2009. I due si sono conosciuti durante le prove de Il lago dei cigni. La scintilla è poi scoccata durante un altro spettacolo, Romeo e Giulietta. Ha oggi 42 anni e i due hanno deciso di non sposarsi o avere figli. Sui social sono soliti mostrarsi insieme ai propri fan. Una vita semplice e felice, la loro, ricca però di sfide professionali.

