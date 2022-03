Elena D’Amario chi è la ballerina di Amici: perché è professionista

Elena d’Amario è tra le ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi più note sul web e più apprezzate. Una lunga carriera alle spalle e un profilo Instagram seguitissimo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Ecco cosa sapere su Elena D’Amario. La sua storia da ballerina professionista non inizia e si conclude con Amici di Maria De Filippi. Ecco come si è evoluta la sua carriera e cosa sapere su quella privata.

Elena D’Amario chi è

Nata a Pescara il 19 giugno 1990, ha iniziato a studiare danza classica quando aveva sei anni. I suoi genitori avevano però provato a indirizzarla verso un’altra disciplina, ovvero la pallavolo, così come sua sorella. La partecipazione ad Amici le apre numerose porte. Subito dopo, infatti, si trasferisce negli Stati Uniti, dove diventa prima ballerina e attira anche l’attenzione del New York Times, che la definisce magnetica. Un enorme successo.

Si divide tra USA e Italia, lavorando anche come professionista ad Amici. È ancora impegnata nel celebre programma Mediaset. Ha inoltre pubblicato un libro, Salto, nel quale ha raccontato il suo lungo percorso. Elisa la vuole con sé sul palco di Sanremo per accompagnare la sua esibizione all’Ariston. Una grande amicizia, la loro, che va oltre l’ambito lavorativo.

Elena D’Amario vita privata

Durante il periodo trascorso ad Amici è stata legata a Enrico Nigiotti. I fan si erano molto legati a loro, considerando come una volta giunti in sfida, lui si sia auto eliminato pur di darle una chance di proseguire. Elena D’Amario è attualmente single. La sua ultima relazione importante è stata con Alessio La Padula, anche lui ballerino professionista di Amici. I due non hanno mai confermato la cosa, preferendo vivere la storia in privato. Sono però stati avvistati in svariate occasioni. Ad ogni modo è finita, come precisa lei in un’intervista del 2021, definendosi single.

