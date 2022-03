Gf Vip, Jessica su Baru conferma “come detto”, lui irrompe nel live Instagram

Gf Vip, Jessica torna a parlare in diretta Instagram di Baru che irrompe durante il live

A distanza di qualche settimana dalla vittoria al Grande Fratello VIP, Jessica Selassie torna a parlare su Instagram con una diretta video che ha ovviamente attirato le attenzioni dei Jerù, fandom nato durante la sua esperienza nel reality targato Mediaset. In questi giorni si è continuato a parlare del rapporto tra Jessica e Barù, altro protagonista del Grande Fratello VIP e giunto terzo. Il feeling nato nella Casa tra i due ha entusiasmato tantissimi utenti che sui social hanno seguito costantemente le loro giornate durante l’avventura al GF VIP. Una volta usciti, caccia agli indizi per capire se la coppia è riuscita finalmente a vedersi e se quella simpatia nata si sia trasformato in qualcos’altro.

Dopo le parole di Barù e Jessica, ospiti a Verissimo e apparsi in due giornate diverse della trasmissione, in tanti si sono rassegnati all’idea che i tra i due non sia scattata la scintilla. Una diretta Instagram di Jessica però riaccende l’attenzione sulla coppia. La vincitrice del Grande Fratello VIP ha spiegato che quando ci sarà qualcosa da dire o da sapere, si verrà a sapere. Al momento la donna preferisce non esporsi e chiede tranquillità citando Barù “che le acque scorrano e facciano il suo corso”. Chiede quindi non avere più domande su Barù perché non risponderà.

Alcuni utenti hanno però notato che proprio Barù ha partecipato alla diretta Instagram di Jessica. E inoltre ha scritto tra i commenti una domanda ironica alla ragazza chiedendole se le piace la pasta con le cipolle. La vincitrice del GF VIP ha anche risposto con grande divertimento: “Io non mangio aglio, cipolla, erba cipollina e scalogno. Barù questo lo sa quindi non facesse finta di niente. Anzi… lasciamo stare”.

Altri fan della coppia hanno ipotizzato che Barù fosse in realtà nella stessa stanza dove Jessica si è collegata, ma non si hanno indizi concreti per confermarlo. Più probabile che la voce maschile sentita durante la diretta fosse del fratello di Jessica. Resta però la curiosità dei fan che ora sognano davvero che Jessica e Barù possano diventare ufficialmente una coppia.

