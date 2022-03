Giulia Pauselli chi è la ballerina di Amici che balla incinta  

Sapete chi è Giulia Pauselli? Di sicuro, se seguite Amici di Maria De Filippi. Spieghiamo un po’ nel dettaglio qual è stato il percorso della famosa ballerina, oggi uno dei volti più noti nel suo ambito a livello televisivo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla talentuosa Giulia Pauselli, una delle ballerine professioniste che arricchiscono il corpo di ballo del talent più famoso d’Italia, Amici di Maria De Filippi.

Giulia Pauselli chi è

Nata a Firenze il 2 marzo 1991, deve la sua passione per la danza a sua nonna, che l’ha spinta a cimentarsi in questo mondo e, in generale, in quello del teatro e dello spettacolo. Ottiene il diploma nella scuola di danza del Teatro La Scala di Milano. Ciò, da solo, dovrebbe bastare a evidenziare il suo livello.

Inizia la sua attività da ballerina professionista e nel 2001 mette piede ad Amici come concorrente. Si distingue per il suo talento innato e la tecnica che può vantare rispetto agli altri. Ottiene il banco e arriva in finale. Ottiene un contratto di lavoro presso la compagnia Complexions Contemporary Ballet di New York.

La sua carriera televisiva ha inizio nel 2012, quando prende parte a programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show, per poi giungere al Festival di Sanremo. È la quinta ballerina italiana a partecipare allo spettacolo di cabaret di Parigi Crazy Horse. Ha ballato per numerosi artisti, da Alvaro Soleil a Conchita Wurst, da Noemi a Nek, da J-Ax a Piero Pelù, collaborando nel mondo della danza con il grande Roberto Bolle. Fa parte del cast dei professionisti di Amici dal 2017.

Giulia Pauselli vita privata

Si è parlato molto in passato della sua vita privata. Ha avuto un breve flirt con Stefano De Martino, avvicinandosi in seguito a Giano Del Bufalo, fratello della più famosa Diana Del Bufalo. Dal 2016 è fidanzata con il ballerino professionista Marcello Sacchetta, anche lui presente nel cast artistico di Amici. Si sono conosciuti proprio durante il talent. Durante una puntata i due hanno annunciato la gravidanza di lei.

