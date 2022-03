Penultimo appuntamento con Il Cantante Mascherato. Ad un passo dalla finale sono due le maschere svelate. Scopriamo chi è uscito

Due nuove maschere sorprendono tutti a Il Cantante Mascherato. La seconda semifinale del programma in onda il 25 marzo e condotto da Milly Carducci è stata caratterizzata da colpi di scena e grandi conferme. Scopriamo le maschere svelate durante la puntata e chi è stato così eliminato dal gioco ad un passo dalla finale.

Il Cantante Mascherato maschere svelate 25 marzo: chi è uscito

La puntata del 25 marzo è iniziata con lo spareggio tra Lumaca e le due nuove maschere annunciate da Milly Carlucci la scorsa settimana. Pulcino e Gatta sono le due new entry pronte ad andare in finale e scavalcare gli altri concorrenti. La Lumaca canta Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista, Pulcino invece propone Penso Positivo di Jovanotti e O’Sarracino, infine la Gatta si esibisce in La Gatta di Gino Paoli. La somma dei voti dei social e della giuria salva Lumaca e Pulcino e condanna la Gatta. Dietro il personaggio appena entrato in gara si nasconde Eleonora Giorgi così come ipotizzato da Caterina Balivo. La Gatta è la prima maschera svelata della puntata.

Si passa così alla prima sfida con ospite Al Bano. SoleLuna e Volpe si giocano un posto in finale e cantano rispettivamente Nostalgia canaglia e È la mia vita. Desta ancora tanti sospetti SoleLuna con Cristiano Malgioglio sempre più considerato come opzione plausibile dalla giuria. Invece per Arisa, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna è Paolo Conticini a nascondersi dietro la Volpe. I giudici però decidono di portare in finale proprio la Volpe.

Nella seconda sfida si affrontano Pinguino e Pulcino in duetto con Arisa. Le canzoni portate sul palco sono Mi sento bene per il Pinguino e Sincerità per il Pulcino. A conquistare un posto in finale è il Pulcino con i giudici che sospettano che dietro la maschera ci siano Lino Banfi e la figlia Rosanna. Nella terza sfida invece Lumaca e Camaleonte hanno cantato con Gigi D’Alessio. Non mollare mai e Mon Amour le canzoni eseguite dalle due maschere.

A vincere lo spareggio è la Lumaca che va in finale e condanna Camaleonte. Francesco Facchinetti sfrutta la Maschera D’Oro per svelare chi si cela dietro la maschera del Camaleonte ma sbaglia. Non è Morgan la persona che si nasconde. Camaleonte così si salva temporaneamente e andrà allo spareggio la prossima settimana.

L’ultima sfida è lo spareggio tra SoleLuna e Pinguino. La prima maschera canta Figli delle Stelle, mentre la seconda sceglie Il Pinguino Innamorato. La giuria e Sara Di Vaira e Rossella si dividono: testa a testa tra le due maschere. I voti social fanno la differenza e premiano SoleLuna che va in finale. Ad essere eliminato è il Pinguino che è costretto a svelare la sua vera identità. Si tratta di Gabriele Cirilli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI