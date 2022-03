Le mie parole sono armi testo e significato canzone Crytical

Le mie parole sono armi, scopriamo il testo e il significato della canzone di Crytical, uno degli alunni della scuola di Amici.

Prosegue il serale di Amici, con la seconda puntata che metterà anche di fronte gli alunni delle tre squadre, in cerca della permanenza all’interno dello show. Tra i cantanti che si stanno distinguendo c’è senza dubbio Crytical, che ha realizzato alcuni inediti tra cui Le mie parole sono armi. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

Le mie parole sono armi, il significato della canzone di Crytical

È stato lo stesso Cryitical a spiegare il significato della canzone, che parla della paura di essere incompresi e del peso che hanno le parole per un artista.

Le mie parole sono armi, il testo della canzone di Crytical

(Le mie parole sono armi

E tu non puoi toccarmi

Le mie parole sono armi

Se non mi lasci mai)

La mia verità è nascosta negli occhi di chi amo

Nelle frasi interrotte che ho lasciato nel diario

Nella voce di Anna quando mi grida: “Ti amo”

In mio padre che non mi ha insegnato ad essere uomo ma essere umano

Per tutte quelle volte che non mi sono accettato, per tutte quelle

Volte che cadrò ancora per terra

Ricorda ciò chi sei ma soprattutto chi sei stato

Lo devo a me stesso per tutto il tempo che ho buttato

Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù

Mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei

Diverso da come mi vedi tu, le mie parole sono armi

E tu non puoi toccarmi

Le mie parole sono armi

Se non mi lasci mai

Se non mi lasci mai

E che mi mette ansia solo il dubbio di non farcela

Da questa prigione mentale chi è che mi scarcera

Io che non accetto mai scuse per I miei sbagli e tu che mi ripeti che è normale a diciotto anni

Ma io non voglio questo e né ripensarci da grandi

Capire che hai fallito avendo due figli davanti

Far finta di niente perché trascuriamo tutto e mischiamo amore e odio

Fino a perderne il gusto, giusto?

Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù

Mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei

Diverso da come mi vedi tu, le mie parole sono armi

Le mie parole sono armi

Puntate contro gli occhi tuoi

Se chiudi gli occhi puoi salvarti per andare dove vuoi

Io lo so quant’è difficile cambiare ciò che sei

Anche se non lo dici mai

Ho avuto troppo tempo, ma ne ho sprecato tanto per vivere a testa in giù

Mai più, se avessi dato ascolto a ciò che sento dentro, forse sarei

Diverso da come mi vedi tu, le mie parole sono armi

