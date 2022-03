L’Immortale: trama e cast del film di Gomorra

L’Immortale è il film che porta la trama di Gomorra al cinema. Diretto e interpretato da Marco D’Amore, mostra come Ciro Di Marzio si sia salvato dopo il colpo di pistola sparato da Genny, costretto a uccidere l’amico e gettarlo in mare.

Dalla televisione al cinema, Ciro Di Marzio, detto l’Immortale, è al centro di questa pellicola spin-off di Gomorra. Le vicende narrate si svolgono parallelamente a quelle della quinta stagione. Genny è ignaro del fatto che l’amico di sempre sia ancora vivo. Questi non è intenzionato a tornare indietro, pronto a rifarsi una vita dopo i tanti drammi del passato.

L’Immortale trama e cast

L’Immortale è il primo e unico film spin-off di Gomorra. Fa da ponte tra la quarta e quinta stagione della serie TV. Si racconta del modo in cui Ciro Di Marzio sia sopravvissuto, per miracolo, ma soprattutto viene mostrata la sua storia fin da giovane. I flashback sono cruciali per comprendere al meglio il percorso dell’Immortale, un tempo ragazzino di strana come tanti altri.

Ci ritroviamo nel 1980. La terra trema e tutti gridano di terrore, alla ricerca di una via di fuga. Il terremoto travolge tutto e il palazzo in cui il neonato Ciro si trova crolla. Questi è sotto le macerie, sopravvissuto per miracolo. La leggenda dell’Immortale è così nata ufficialmente.

Figlio di nessuno, vive in strada e non ha idea di quale sia la sua strada. Figlio di nessuno, continua a sopravvivere, giorno dopo giorno. Conduce una vita fatta di espedienti, in una Napoli colma di ombre.

Ecco il cast de L’Immortale:

Marco D’Amore: Ciro Di Marzio

Salvatore D’Onofrio: Bruno

Giuseppe Aiello: Ciro da bambino

Giovanni Vastarella: Bruno da giovane

Marianna Robustelli: Vera

Martina Attanasio: Stella

Gennaro Di Colandrea: Virgilio

Nello Mascia: Don Aniello Pastore

Aleksej Gus’kov: Yuri Dobeshenko

Anatolijs Fečins: Dimitri

Salvio Simeoli: ‘O Merlo

Nunzio Coppola: Coppola

Salvatore Esposito: Genny Savastano

