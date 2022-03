Francesco Paolantoni: scopriamo chi è e tutti i dettagli sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Attore, comico e commediografo: Francesco Paolantoni è ormai un volto molto noto dello spettacolo italiano, protagonista sia in televisione che al cinema. Scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla sua carriera ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni nasce il 3 marzo 1956 a Napoli. Sin da bambino si appassiona al teatro e negli anni 70 inizia a frequentare il Circolo Artistico di Napoli. Dopo aver terminato gli studi, Francesco inizia a lavorare con diverse compagnie teatrali, iniziando a farsi conoscere nel mondo del teatro e dando di fatto il via a una carriera che presto si arricchirà di tantissime esperienze importanti.

L’arrivo in televisione arriva poi negli anni ’90, lavorando con la Gialappa’s band nell’iconico Mai dire gol. Poi Paolantoni partecipa a Quelli che il calcio, per arrivare al cinema con diversi film come Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata. Tra le ultime esperienze sul grande schermo dell’attore napoletano, ci sono Una festa esagerata, di Vincenzo Salemme, La reliquia di Paolo Martini e il secondo capitolo de La Befana vien di notte, diretto da Paola Randi.

Oggi Francesco Paolantoni è un volto noto della comicità italiana e nel 2020 ha anche preso parte a Tale e Quale show, tornando dunque a familiarizzare col mondo della musica a tantissimi anni di distanza dal suo successo a Radio Kiss Kiss, quando nel 1995 ottenne anche un Telegatto per la sua trasmissione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Paolantoni non dovrebbe avere legami sentimentali. L’attore infatti ha dichiarato di non credere nel matrimonio e sulle sue pregresse storie d’amore non si sa moltissimo. Nonostante l’incredibile notorietà, il comico mantiene alto il riserbo sulla propria sfera sentimentale.

