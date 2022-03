Che malattia ha il figlio di Kledi: meningo encefalite cos’è

Che malattia ha il figlio di Kledi Kadiu? Scopriamo cos’è la meningo encefalite che lo ha colpito.

Nello studio di Verissimo, Kledi Kadiu ha parlato per la prima volta della brutta malattia che ha colpito il figlio Gabriel. L’ex ballerino di Amici ha rivelato che al bambino è stata diagnosticata la meningo encefalite appena tredici giorni dopo la sua nascita. Kledi e sua moglie Charlotte hanno prima rivelato la cosa su Instagram, poi il ballerino ha deciso di raccontare per bene l’accaduto a Verissimo, nella speranza che i genitori che si trovano a dover affrontare il loro stesso dramma possano trovare conforto e la forza per tenere duro. Scopriamo dunque cos’è la meningo encefalite che ha colpito il piccolo figlio di Kledi.

Kledi Kadiu: la malattia del figlio

Il ballerino ha raccontato che Gabriel ha iniziato ad accusare e nemmeno due settimane dalla nascita febbre e forti convulsioni e la diagnosi è stata meningo encefalite. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario, col piccolo che è rimasto per più di un mese e mezzo in terapia intensiva e piano piano ha saputo riprendersi, riuscendo finalmente a tornare a casa dopo aver superato dei momenti terribili.

Tuttavia, la strada per la guarigione è ancora lunga, il piccolo dovrà sottoporsi a interventi di neuroplastica e dovrà lottare contro questa brutta malattia. La meningo encefalite è una forte infiammazione che colpisce le zone dell’encefalo e delle meningi e può causare danni molto seri a livello neurologico. Kledi e sua moglie Charlotte saranno chiamati dunque a percorrere una lunga strada insieme al figlio Gabriel per affrontare questa brutta malattia: il papà ha però raccontato che il piccolino ha già dimostrato di avere uno spirito da guerriero ed è pronto a sostenerlo, insieme alla moglie, in questa battaglia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI