Miracoli dal cielo trama e cast

Miracoli dal cielo, andiamo alla scoperta della trama e del cast del film in programma domenica sera su Rai Movie.

Nel 2016 Patricia Riggen mette in scena Miracoli dal cielo, romanzo di Christy Bearn che racconta la storia di sua figlia che è riuscita a guarire da una malattia incurabile. Il film è stato distribuito dalle sale cinematografiche statunitensi nel marzo 2016, mentre in Italia è uscito direttamente in home video e la trasmissione in prima serata su Rai Movie è l’ottima occasione per recuperarlo. La pellicola ha ricevuto una buona accoglienza, ottenendo anche la vittoria ai Teen Choice Award come miglior film drammatico. Scopriamo dunque la trama e il cast del film.

Miracoli dal cielo: la trama del film

La famiglia Beam vive in in Texas con le sue tre figlie, ma la loro quotidianità viene sconvolta quando una di loro, la piccola Anna, inizia ad accusare continui dolori alla pancia e i dottori scoprono che la piccola soffre di una grave e rara disfunzione intestinale incurabile. I genitori decidono dunque di portare la figlia a Boston per farla sottoporre a un trattamento sperimentale da uno specialista, ma le cose volgono al peggio e la madre Christy inizia a perdere la fede. Tuttavia, proprio nel momento di massima drammaticità, arriva un vero e proprio miracolo a risolvere la situazione.

Miracoli dal cielo: il cast del film

Ecco il cast completo del film:

Jennifer Garner: Christy Beam

Martin Henderson: Kevin Beam

Queen Latifah: Angela

John Carroll Lynch: pastore Scott

Brighton Sharbino: Abby Beam

Kylie Rogers: Anna Beam

Courtney Fansler: Adelyn Beam

Hannah Alligood: Haley

Eugenio Derbez: dottor Nurko

Zach Sale: dottor Todd Blythe

Bruce Altman: dottor Burgi

Wayne Pére: Ben

Rhoda Griffis: ragazza in chiesa

Gregory Alan Williams: dottor Joe Hester

Kevin Sizemore: Garvey

Kelly Collins Lintz: Emmy

Suehyla El-attar: addetta all’accoglienza

