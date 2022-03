Stefano De Martino quando ha partecipato ad Amici com’era FOTO

Stefano De Martino, vediamo com’era il ballerino quando ha partecipato ad Amici e com’è diventato ora.

Stefano De Martino è oggi uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Ballerino, conduttore televisivo, personaggio costantemente al centro del gossip, Stefano è ormai uno dei grandi protagonisti della scena attuale, ma ricordate com’era agli inizi della sua carriera? Facciamo dunque un salto nel tempo e vediamo com’era Stefano De Martino quando ha partecipato ad Amici.

Stefano De Martino: com’era ad Amici

Nato nel 1989 a Torre Annunziata, Napoli, Stefano inizia a studiare danza da bambino, formandosi anche a New York grazie a una borsa di studio. Dopo qualche esperienza che ha contribuito alla sua crescita professionale, il ballerino è riuscito ad entrare nella scuola di Amici, prendendo parte alla nona edizione del talent show di Canale 5.

Era il 2009 e in quell’edizione Stefano viene eliminato in semifinale, finendo però primo tra i ballerini. Quell’esperienza ha di fatto lanciato la carriera di Stefano, che da quel momento si è fatto strada nel mondo dello spettacolo. L’anno dopo torna come ballerino professionista ad Amici, poi inizia anche ad aumentare le sue esperienze in televisione, partecipando a diversi programmi come Pequenos Gigantes, Made in Sud e l’Isola dei famosi, dove nel 2017 veste i panni dell’inviato.

Oggi Stefano De Martino è il conduttore di Stasera tutto è possibile, su Rai 2, ed è ancora un protagonista di Amici, dove fa parte della giuria. Tornando indietro e confrontando lo Stefano di oggi con quello che più di dieci anni fa si affacciava per la prima volta in televisione come alunno della scuola, vediamo dei minimi cambiamenti, dovuti chiaramente al tempo che passa, ma soprattutto vediamo un personaggio che è cresciuto e ha saputo costruirsi la propria strada nel mondo dello spettacolo.

