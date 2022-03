Floriana Secondi chi è il fidanzato: Angelo uomo coraggio

Floriana Secondi è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, condotto nuovamente dall’amatissima Ilary Blasi. Non è però il suo primo reality show, considerando come abbia già vinto il Grande Fratello nel 2003, ottenendo una grande popolarità. Nel corso degli anni, però, la sua fama è di certo scemata. Potreste dunque non conoscere le ultime notizie sulla sua vita privata.

Cosa sappiamo su Floriana Secondo sotto l’aspetto sentimentale? La naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 è fidanzata? La risposta è sì ed ecco tutto quello che c’è da sapere su Angelo, il suo compagno.

Floriana Secondi chi è il fidanzato

Non avete più sentito parlare di Floriana Secondi dopo il post Grande Fratello del 2003? Non vi siete più cimentati in ricerche in merito a questo personaggio decisamente poco convenzionale per gli standard televisivi? Se è questo il caso, potreste essere rimasti ai suoi tentativi di conquistare Luca Argentero all’interno della casa. Le cose sono ovviamente cambiate da allora.

Floriana Secondi ha un fidanzato e il suo nome è Angelo. L’ex vincitrice del GF è felicemente al suo fianco da ormai sette anni. Una storia molto importante, che la vede innamoratissima. Ma chi è Angelo?

Il fidanzato di Floriana è un architetto romano. In merito non sappiamo poi molto, a partire dal suo cognome. Ne offre però una descrizione la stessa naufraga. Dice di lui che è un grande uomo, il primo ad aver realmente creduto in lei. Le è stato al fianco in ogni momento, bello e brutto, trovando sempre il coraggio di affrontare ogni situazione a testa alta.

“Sono molto innamorata, anche se lui dice che non mi ama. È più grande di me e particolarmente pacato. Quando litighiamo in pratica urlo da sola. Non conviviamo e non abbiamo figli condivisi. Vorrei solo poter trascorrere più tempo con lui”.

Floriana Secondi figli ed ex marito

Floriana Secondi ha un figlio, Domiziano, avuto nel 2008. La sua vita è stata però segnata da numerose tragedie, fin da piccola L’ultima, in ordine cronologico, e forse la più devastante, è stata la perdita di quello che sarebbe stato il suo secondogenito nel 2012. Un aborto spontaneo che l’ha devastata.

Ha un ex marito, Mirko Fantini, padre di Domiziano. Conosciutisi negli ultimi anni del 2000, si sono sposati dopo poco tempo. Un rapporto che però non dura quanto lei avrebbe sperato. Nel 2011 ha frequentato l’imprenditore Daniele Pompili, con il quale è stata quattro anni, circa. Impegnata poi brevemente con il cantante e ballerino egiziano Khaled Shaban, per poi trovare l’amore con il già citato Angelo.

