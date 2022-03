Homefront trama e cast

Homefront, andiamo alla scoperta della trama e del cast dell’action movie che vede protagonisti James Franco e Jason Statham.

Scritto e prodotto da Sylvester Stallone, Homefront è un film del 2013, diretto da Gary Fleder, che ha ottenuto una certa notorietà nel 1995 con Cosa fare a Denver quando sei morto e firma poi pellicole come Il collezionista, La giuria e The Express. Il film è stato presentato al Festival di Cannes nel 2012 ed è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi nel novembre 2013, con un divieto ai minori di 18 anni, mentre in Italia arriva direttamente sui canali Mediaset Premium nel settembre 2014. Il film ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, scopriamo di cosa parla e il cast della pellicola.

Homefront, la trama del film

La pellicola ideata da Sylvester Stallone vede come protagonista Phil Broker, interpretato da Jason Statham, un ex-agente della DEA che dopo il ritiro va a vivere insieme alla famiglia in un paesino sperduto al fine di tenersi lontano da affari illeciti e dalla violenza. I problemi però raggiungono Phil, visto che nel paesino dove vive c’è il narcotrafficante Gator che prende di mira la famiglia di Broker. L’ex agente dunque dovrà fare ricorso alle vecchie abitudini per proteggere la sua famiglia.

Homefront, il cast del film

Diversi i nomi d’eccezione all’interno della pellicola: i primi nomi confermati sono stati Jason Statham e James Franco, mentre poco dopo si sono aggiunti Frank Grillo e Winona Ryder. Scopriamo il cast integrale del film:

Jason Statham: Phil Broker

James Franco: Morgan ‘Gator’ Bodine

Winona Ryder: Sheryl Marie Mott

Kate Bosworth: Cassie Bodine Klum

Marcus Hester: Jimmy Klum

Rachelle Lefèvre: Susan Hetch

Omar Benson Miller: Teedo

Owen Harn: Clay

Clancy Brown: Sceriffo Keith Rodrigue

Frank Grillo: Cyrus Hanks

Christa Campbell: Lydia

Chuck Zito: ‘Danny T’ Turrie

Izabela Vidovic: Maddy Broker

Stuart Greer: Lewis

Christopher Alan Weaver: Terry

Lance E. Nichols: Capo operazione DEA

