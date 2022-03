L’incubo della porta accanto è un film del 2017, di genere mistery thriller, diretto dal prolifico regista David DeCoteau. Il titolo originale della pellicola è The Wrong Man e spinge lo spettatore alla scoperta del lato oscuro umano.

Scopriamo ciò che c’è da sapere su L’incubo della porta accanto, che scaraventa lo spettatore in una dimensione decisamente comune. A chi affidare i propri cari quando non sono più autosufficienti? In tanti si sono ritrovati in questa condizione ed ecco il loro peggior incubo prendere vita.

L’incubo della porta accanto trama e cast

Kim Cassidy fa i conti con la sofferenza scaturita dalla prematura morte di sua nonna. La donna non è mai stata particolarmente vicina alla propria famiglia ma ora decide di tornare a casa. Prende parte al funerale di sua nonna e prova ad assicurarsi che suo nonno stia bene e abbia qualcuno che si prenda cura di lui.

Dopo la cerimonia, la ragazza fa la conoscenza di Joey Nolan, esperto in assistenza di persone anziane. Sarà lui a prendersi cura del nonno. Vi è subito una forte attrazione tra Kim e Joey. Ha così inizio una vera e propria relazione. Si fida totalmente di lui e dei suoi modi gentili. Iniziano però a verificarsi degli eventi insoliti, la giovane inizia a dubitare della sua identità. Le sue teorie vengono poi confermate dall’amica Jen. Ha così inizio un incubo. L’uomo non è chi dice di essere e per smascherarlo avrà poco tempo. Potrebbe accadere qualcosa di irreparabile da un momento all’altro.

Ecco il cast de L’incubo della porta accanto:

Jessica Morris: Kim Cassidy

Rib Hillis: Joey Nolan

Vivica A. Fox: Jen Bennington

William Goldman: Fred Cassidy

Joel Berti: Nick Foreman

Gina Hiralzumi: Carrie Knox

Michael Paré: Gary Moore

Kiristine DeBell: Sarah Franklin

