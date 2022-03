Marco Senise e lo scandalo Valeria Marini Antonella Elia: la rivalità

Scopriamo tutta la verità sull’intreccio che ha riguardato il nuovo concorrente dell’Isola dei famosi, Marco Senise, e le due showgirl Antonella Elia e Valeria Marini.

Volto nuovo all’Isola dei famosi: Marco Senise sarà un nuovo concorrente di questa sedicesima edizione, aggiungendosi ai naufraghi già presenti sull’isola. In attesa di vederlo protagonista su Canale 5, ripercorriamo uno dei momenti caldi che ha coinvolto l’uomo, ovvero l’intreccio che l’ha visto protagonista insieme a Valeria Marini e Antonella Elia. Scopriamo tutti i dettagli.

Marco Senise: lo scandalo con Valeria Marini e Antonella Elia

Non scorre buon sangue tra Antonella Elia e Valeria Marini: la loro rivalità è venuta fuori ai tempi del Grande Fratello Vip 4, quando le due non hanno nascosto le loro antipatie reciproche e si sono rivolte numerose frecciatine. Alla base di quella rivalità ci sarebbe un uomo e il soggetto in questione sarebbe proprio Marco Senise, volto simbolo di Forum per anni. Scopriamo bene cosa è successo.

A raccontare la verità è stato proprio Marco Senise nei salotti di Barbara D’Urso. L’uomo ha rivelato di essere lui il motivo della discordia tra le due donne, essendo stato con tutte e due. La storia con Antonella Elia è stata più sostanziosa ed è durata qualche mese, mentre con Valeria Marini è stata più una semplice frequentazione, con i due che sono usciti insieme qualche volta. L’uomo ha raccontato che la storia con la Marini è terminata dopo che lui ha rinunciato a fare un weekend a Capri per motivi lavorativi, mentre quella con la Elia è terminata bruscamente e senza spiegazioni.

L’uomo ha raccontato che i due stavano dormendo insieme, finché alle 3 di notte la donna non l’ha svegliato, chiedendogli di andarsene e da quel momento non si sono più visti. Così è calato il buio sulla storia tra Marco Senise e Antonella Elia, ma stando a quanto raccontato dall’uomo le due donne hanno comunque manifestato la loro reciproca antipatia nonostante le loro frequentazioni erano terminate.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI