Quando va onda La Pupa e il Secchione su che canale

Novità in arrivo per La pupa e il secchione: scopriamo quando andrà in onda il reality show di Barbara D’Urso e su che canale.

Pronto un cambio di programma per La pupa e il secchione: non si tratta della trasmissione della puntata settimanale, che a dispetto di quanto si pensasse rimarrà di martedì, ma di un’altra grandissima novità che porterà La pupa il secchione su Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli.

Quando va in onda La pupa e il secchione

Originariamente, per questa settimana era previsto uno slittamento de La pupa e il secchione da martedì a venerdì, per evitare la concomitanza con i playoff dei Mondiali dell’Italia. Tuttavia, con gli azzurri eliminati a sorpresa dalla Macedonia e nessuna finale playoff da giocare, l’appuntamento con il serale del La pupa e il secchione resta a martedì, ma non mancheranno comunque le novità.

La pupa e il secchione va in onda anche con un daytime quotidiano alle 13 su Italia 1, dopo Studio Aperto e prima di Sport Mediaset. Presto però lo show di Barbara D’Urso arriverà anche su Canale 5, per la precisione ogni lunedì e giovedì dopo l’Isola dei famosi, che termina sempre intorno all’1. Altri due appuntamenti dunque, per aumentare l’engagement con lo show che, dopo una buona partenza, già nella seconda puntata ha visto calare i propri ascolti. Ora, questa mossa serve a dare maggiore risalto al reality, sperando che gli ascolti tornino a essere presto rassicuranti.

Intanto, martedì 29 marzo La pupa e il secchione tornerà con la terza puntata, in attesa di vedere poi spezzoni dello show anche il lunedì e il giovedì su Canale 5. Vedremo se questa mossa di far fare dai trainante all’Isola dei famosi riuscirà a risollevare il programma di Barbara D’Urso, in difficoltà nell’ultima uscita.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI