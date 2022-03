Sette Anime trama e cast

Sette Anime, vediamo la trama e il cast del film con Will Smith, diretto dal regista italiano Gabriele Muccino.

Dopo lo straordinario successo di La ricerca della felicità, si rinsalda il connubio tra Gabriele Muccino e Will Smith con Sette Anime. Il film viene realizzato nel 2008, esce nelle sale statunitensi nel mese di dicembre, arrivando in Italia invece nel gennaio 2009. Sette Anime non riuscì a ripetere però lo spettacolare successo de La ricerca della felicità, raccogliendo reazioni contrastanti dalla critica, con una predominanza di recensioni negative. Anche a livello di incassi il film fu abbastanza deludente, non guadagnando nemmeno la metà di quanto fatto dal film precedente. Insomma, il giudizio globale sul film alla sua uscita fu negativo, anche se col passare del tempo la fama di Sette Anime è stata globalmente recuperata. Vediamo dunque la trama e il cast del film.

Sette Anime: la trama del film

Dopo aver causato un terribile incidente d’auto, un ingegnere aerospaziale s’impegna a salvare la vita di sette persone buone, ma prima vuole osservarle per vedere se meritano il dono che ha in mente per loro. Un toccante viaggio alla ricerca della redenzione personale e dei sentimenti.

Sette Anime: il cast del film

Al protagonista Will Smith vengono affiancati Rosario Dawson e Woody Harrelson. Scopriamo il cast integrale del film:

Will Smith: Tim Thomas

Rosario Dawson: Emily Posa

Woody Harrelson: Ezra Turner

Michael Ealy: Ben Thomas

Barry Pepper: Dan

Elpidia Carrillo: Connie Tepos

Robinne Lee: Sarah Jenson

Joseph Nunez: Larry (gestore del motel)

Bill Smitrovich: George Ristuccia

Tim Kelleher: Stewart Goodman

Gina Hecht: Dottoressa Briar

Andy Milder: Dottore di George

Judyann Elder: Holly Apelgren

Octavia Spencer: Kate

Sarah Jane Morris: Susan

Madison Pettis: Figlia di Connie

Fiona Hale: Inez

Connor Cruise: Ben Thomas da giovane

