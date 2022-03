Lunedì 28 marzo va in onda la terza puntata di Studio Battaglia. Si tratta di un appuntamento differente rispetto ai precedenti, dal momento che viene anticipato di un giorno. Si lascia spazio all’Italia di Mancini. In questa terza puntata vedremo Carla pronta a fare causa al marito.

Ci si avvicina al gran finale della prima stagione di Studio Battaglia. La fiction Rai si concluderà, infatti, con la quarta puntata. In questo terzo appuntamento, suddiviso in due episodi, come di consueto, vedremo Anna faticare a tornare a fidarsi di Alberto.

Studio Battaglia anticipazioni terza puntata

Nel primo episodio di Studio Battaglia, in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 28 marzo, vedremo Anna provare in tutti i modi a tornare a fidarsi di Alberto. Qualcosa che però sembra impossibile. Mettere una pietra sul passato è complesso e le incomprensioni che ci sono state tra i due continuano a far male.

A peggiorare la situazione vi è la scoperta che Alberto sta continuando a mentirle. Proverà così ad allontanarsi da questa situazioen scomoda, gettandosi a capofitto nel lavoro. Un nuovo caso da fronteggiare, quello di un uomo in guerra con sua moglie, ferocemente opposta alla vaccinazione di loro figlio. Dovrà inoltre fare i conti don una coppia che, dopo la morte del figlio, vorrebbe entrare in possesso delle password degli account social del giovane defunto.

Nel secondo episodio di Studio Battaglia, in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 28 marzo, vedremo Nina navigare in pessime acque. Proverà in tutti i modi a farsi perdoanre da Viola che, a suola volta, tenterà la strada della riappacificazione con Alessandro. Anna, di colpo, riceverà una proposta di lavoro del tutto inaspettata da parte di Massimo. I due potrebbero partire insieme per l’Argentario, dove ritroveranno anche Carla, che intanto ha deciso di fare causa al marito.

