Una piccola impresa meridionale trama e cast

Una piccola impresa meridionale: scopriamo la trama e il cast del film diretto e interpretato da Rocco Papaleo.

Dopo il successo di Basilicata Coast to Coast, Rocco Papaleo torna dietro alla macchina da presa per dirigere il suo secondo film: Una piccola impresa meridionale. Ancora il sud Italia al centro del racconto di Papaleo, ma stavolta il film è ambientato in Puglia, anche se è stato girato interamente in Sardegna, nella provincia di Oristano. Il film è tratto dall’omonimo romanzo realizzato dallo stesso Papaleo e ha visto la luce nelle sale cinematografiche italiane nell’ottobre 2013. Il film ha ottenuto un grandissimo successo, soprattutto grazie alla colonna sonora originale, realizzata da Rocco Papaleo e Rita Marcotulli, che include anche la canzone Dove cadono i fulmini di Erica Mou, nominata ai David di Donatelli nel 2014. Andiamo dunque alla scoperta della trama e del cast del film.

Una piccola impresa meridionale: la trama del film

Una serie di personaggi improbabili si ritrovano in un vecchio faro, ormai caduto in disuso, di fronte alla costa pugliese. Un prete ormai spretato, il cognato musicista tradito dalla moglie e un’ex prostituta cercano un modo di dare una svolta alla loro vita e sbarcare il lunario, circondati da altri personaggi molto singolari. Come faranno tutti questi personaggi a ricostruire il loro futuro?

Una piccola impresa meridionale: il cast del film

Rocco Papaleo è affiancato nel film da Riccardo Scamarcio e Barbara Bobulova, protagonisti anche di incredibili performance canore che hanno contribuito al successo della colonna sonora della pellicola. Questo è il cast integrale del film:

Riccardo Scamarcio: Arturo

Barbora Bobuľová: Magnolia

Rocco Papaleo: don Costantino

Sarah Felberbaum: Valbona

Claudia Potenza: Rosa Maria

Giuliana Lojodice: Mamma Stella

Giovanni Esposito: Raffaele

Susy Del Giudice: Maddalena

Giorgio Colangeli: Emanuele

Giampiero Schiano: Jennifer

Mela Esposito: Mela

