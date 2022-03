Uomini e Donne, scopriamo quando va in onda la scelta di Matteo: tutti a dettagli a riguardo.

Siamo vicini a un punto di svolta importante a Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Uominiedonneclassicoeover, Matteo Ranieri avrebbe finalmente fatto la propria scelta tra le due corteggiatrici Valeria e Federica. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha fatto ritorno a Uomini e Donne per ritrovare l’amore dopo la rottura con l’ex tronista e ora sembra arrivato alla fine del suo percorso. Scopriamo dunque quando potremo vedere la scelta di Matteo, che comporta anche una clamorosa beffa per un’altra grande protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: quando va in onda la scelta di Matteo

Iniziamo col dire che la scelta di Matteo dovrebbe iniziare ad andare in scena tra giovedì e venerdì, quindi bisognerà ancora aspettare qualche giorno per vederla. Il ragazzo avrebbe scelto Valeria Cardone, preferendola a Federica e decidendo di uscire con lei. Una scelta che, col passare del tempo, è apparsa sempre più evidente e probabile e che infatti è stata confermata.

Attenzione però, perché la scelta di Matteo porterà a una clamorosa beffa per un’altra grande protagonista di Uomini e Donne, ovvero Ida. Sì, perché Federica, scartata da Matteo, riceverà la richiesta di Alessandro di restare all’interno del programma per corteggiarla. Una vera e proprio beffa per Ida, che qualche giorno fa ha detto di amare Alessandro. Insomma un intreccio incredibile, che però potrebbe alla fine non svilupparsi, perché Federica non pare interessata a conoscere Alessandro e quindi potrebbe decidere di non accettare la richiesta dell’uomo.

Siamo a un punto di svolta a Uomini e Donne, con la scelta di Matteo che è ormai imminente e con il rapporto tra Ida e Alessandro che sembra ormai ampiamente naufragato.

