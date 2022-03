Chi è la moglie di Will Smith e che malattia ha

Will Smith è stato protagonista di un gesto eclatante durante la cerimonia degli Oscar dopo una battuta di Chris Rock sulla moglie: scopriamo che malattia ha la donna.

Momenti di tensione durante la cerimonia degli Oscar, con Will Smith grande protagonista sia in positivo che in negativo. L’attore ha vinto il premio come Miglior attore per il film King Richard, ma ha anche sfiorato la rissa con Chris Rock, reo di aver pronunciato una battuta infelice sulla moglie. Il comico infatti ha fatto riferimento alla testa rasata di Jada Pinkett Smith, dicendo di non vedere l’ora di vederla in “Soldato Jane 2”, dove Demi Moore aveva la testa rasata a zero. Una battuta infelice, perché la moglie di Will Smith porta i capelli rasati perché soffre di una malattia: scopriamo quale.

Will Smith: che malattia ha la moglie

Da qualche anno la dolce metà di Will Smith soffre di alopecia, una malattia di cui ha iniziato a parlare nel 2018, quando ha risposte alle domande sul perché portasse spesso un turbante. L’alopecia è una malattia autoimmune che porta alla perdita dei capelli e la donna ha spiegato di aver vissuto un vero e proprio trauma quando ha scoperto di soffrirne.

Insomma, per Jada Pinkett Smith non è stato facile fare i conti con questa malattia e la battuta infelice di Chris Rock ha provocato la rabbia di suo marito, che ha quindi reagito duramente colpendo in volto il comico e intimandogli di non parlare mai più di sua moglie.

Chi è Jada Pinkett Smith

Jada e Will Smith sono sposati dal 1997, unendosi in matrimonio due anni dopo il fidanzamento. I due hanno anche avuto due figli, Jaden e Willow e hanno rivelato di aver anche vissuto un breve periodo di separazione, tornando però insieme.

Come il marito, Jada Pinkett Smith è un’attrice molto affermata, protagonista al cinema di pellicole come Scream 2 e di ben tre film della saga di Matrix, mentre in televisione è stata tra i volti principali di una grande serie di successo come Gotham.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI