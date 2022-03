Elena Morali marito chi è Luigi Favoloso: il mistero nozze

Elena Morali, scopriamo chi è il marito della nuova concorrente de La pupa e il secchione: tutto su Luigi Mario Favoloso.

Dopo l’addio di Flavia Vento, Elena Morali prenderà il suo posto nella quinta edizione de La pupa e il secchione. Un ritorno nello show dunque per la donna, che è diventata famosa proprio grazie alla partecipazione alla seconda edizione del programma, quando arrivò seconda alle spalle di Francesca Cipriani. Ora rivedremo dunque su Italia 1 Elena Morali e per l’occasione, andiamo a scoprire chi è suo marito, Luigi Mario Favoloso, e la particolarità del modo che hanno di celebrare le loro nozze.

Elena Morali: chi è il marito Luigi Mario Favoloso

Luigi Mario Favoloso è un imprenditore napoletano di 33 anni. L’uomo è balzato agli onori delle cronache a causa del suo legame con Nina Moric: i due sono stati insieme per ben cinque anni, ma si sono lasciati veramente male. L’uomo ha infatti lasciato la donna nel 2019 a causa di alcuni messaggi che ha letto sul telefono della Moric e circa un anno dopo la donna ha accusato l’ex fidanzato di maltrattamenti, sia verso di lei che verso suo figlio Carlos.

L’uomo era stato al centro delle polemiche già per la sua partecipazione al Grande Fratello 15, dove era stato squalificato per aver indossato una maglia con una frase sessista. Dopo di ché è iniziata una pesante battaglia legale con Nina Moric, che lo ha accusato di aggressione e stalking, mentre lui ha risposto con una denuncia per diffamazione.

Il caso è stato archiviato dopo circa un anno e mezzo di polemiche e per Luigi si è aperto un nuovo capitolo della sua vita: quello con Elena Morali. L’uomo ha sposato la pupa nel 2020 a Zanzibar, ma la relazione tra i due ha vissuto molti alti e bassi, col rischio separazione sempre presente. I due però hanno saputo superare i problemi e nel giugno 2021 hanno deciso di rinnovare le promesse, prendendo l’abitudine di farlo per ogni anniversario.

