Pupa e Secchione 2022 anticipazioni terza puntata due Pupe e Mila smascherata

La pupa e il secchione torna con la terza puntata: tra addii, new entry e confronti scottanti, scopriamo cosa ci aspetta da questo nuovo appuntamento.

Martedì 29 marzo, in prima serata su Italia 1, va in onda la terza puntata de La pupa e il secchione. Sembrava previsto un cambio di programmazione per lo show, che però alla fine è rimasto fissato per martedì, come nelle scorse settimane. Sarà una puntata molto importante, perché vedremo dei volti nuovi all’interno dello show e confronti che promettono scintille. Scopriamo tutto quanto.

Anticipazioni La pupa e il secchione: i volti nuovi

La grande novità della seconda puntata è stata l’addio di Flavia Vento, che come ha spesso fatto nella sua carriera ha abbandonato il reality poco dopo l’inizio dell’avventura. La showgirl aveva perso la sfida ed era stata eliminata insieme al suo compagno di gara, Aristide Malnati, ma Barbara D’Urso aveva deciso di non eliminarli, facendoli restare ma facendoli dormire nello sgabuzzino. La donna però non ha accettato la soluzione e ha deciso di abbandonare.

Al suo posto, dunque, è pronta una new entry. Si parlava di Paola Caruso, ma in realtà non sarà lei: a prendere il posto di Flavia Vento sarà Elena Morali, la cui carriera è stata lanciata proprio da La pupa e il secchione. Sarà un ritorno attesissimo dunque, con la showgirl pronta a rimettersi in gioco nello show che l’ha resa famosa.

Un nuovo volto che vedremo in questa puntata è quello di Clizia Incorvaia, diventata da poco mamma, che sarà ospite per una sera, decretando il destino dei concorrenti insieme agli altri giurati fissi: Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Anticipazione La Pupa e il secchione: quanti confronti

La puntata di martedì 29 marzo sarà anche l’occasione per vedere degli accesi confronti. In studio arriverà Guenda Goria, che ha accusato Mila Suarez di averci provato col suo fidanzato Mirko e quindi ci sarà l’occasione di un confronto tra le due. Non solo, perché Guenda si misurerà anche con Vera Miales, fidanzata di suo padre Amedeo, che sta instaurando un legame molto forte col secchione Nicolò Scalfi.

Infine, un altro scontro previsto è quello tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, ma non ci sarà spazio solo alle discussioni. È previsto anche un momento molto toccante, legato al passato di una pupa: scopriremo tutto nella puntata di martedì 29 marzo.

