Il diavolo veste Prada trama e cast

Il diavolo veste Prada, scopriamo la trama e il cast dell’iconico film con Meryl Streep sul mondo della moda.

Il mondo della moda viene raccontato in maniera dissacrante e splendida da David Frankel in Il diavolo veste Prada, film tratto dall’omonimo romanzo realizzato da Lauren Weisberger. Meryl Streep e Anne Hathaway sono le due grandi protagoniste di un film che ha raccolto un importante successo di critica e soprattutto di pubblico, con un incasso al botteghino di oltre 326 milioni di dollari, a fronte degli appena 35 usati per realizzarlo. La pellicola ha rimediato anche due nomination agli Oscar del 2007, per i migliori costumi e a Meryl Streep come Migliore attrice protagonista. Quest’ultima non ha vinto la statuetta, ma ha trionfato ai Golden Globe. Scopriamo dunque la trama e il cast del film.

Il diavolo veste Prada, la trama del film

La giovane Andrea Sachs (Anne Hathaway), dopo la laurea si trasferisce a New York e diventa l’assistente di Miranda Priestley (Meryl Streep), un vero e proprio mito nel celebre mondo della moda newyorkese. Presto però Andrea si renderà conto di aver stretto un vero e proprio patto col diavolo andando a lavorare per Miranda.

Il diavolo veste Prada, il cast del film

Un trio pazzesco di donne dà vita a una pellicola divenuta presto iconica come Il diavolo veste Prada, si tratta di Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Ecco il cast integrale del film:

Meryl Streep: Miranda Priestly

Anne Hathaway: Andrea “Andy” Sachs

Emily Blunt: Emily Charlton

Stanley Tucci: Nigel

Adrian Grenier: Nate

Simon Baker: Christian Thompson

Tracie Thoms: Lily

Rich Sommer: Doug

Daniel Sunjata: James Holt

David Marshall Grant: Richard Sachs

Tibor Feldman: Irv Ravitz

Jimena Hoyos Seigner: Lucia

Rebecca Mader: Jocelyn

Gisele Bündchen: Serena

Heidi Klum: Se stessa

Valentino Garavani: Se stesso

