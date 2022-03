Martedì 5 aprile si concluderà la prima stagione di Studio Battaglia. Spazio alla quarta e ultima puntata della fiction Rai con Lunetta Savino e Barbara Bobulova. Si conclude così una miniserie appassionante, in attesa di news sulla seconda stagione.

Cosa accadrà nella quarta e ultima puntata di Studio Battaglia? Appuntamento fissato per il 5 aprile. Si sentirà la mancanza di questa fiction, considerando l’ottimo cast e l’intrigante intreccio di trama. Staremo a vedere in che modo ci lascerà il nuovo legal drama Rai. Occhi puntati, ovviamente, su Anna e Massimo.

Studio Battaglia, anticipazioni ultima puntata

Anna ha bisogno di staccare, di allontanarsi da tutto e tutti. è per questo che la sua trasferta al mare si trasformerà in una sorta di fuga dalla propria quotidianità. Si ritrova in una fase in cui sta mettendo in discussione le scelte fatte in passato. È ora di guardare al futuro e forse con un equilibrio differente.

Non è però solta al mare. Allontanarsi da quel mondo non vuol dire lasciarsi alle spalle anche Massimo. Dopo lunghi tentennamenti, si lascia andare alla passione con lui. L’intimità solo sfiorata in queste puntate esplode come quando erano fidanzati. Lei non ha mai smesso di provare forti sentimenti per lui e la situazione a casa le ha facilitato l’abbandonarsi a questo flirt. Una volta tornata a casa, si ritroverà a fronteggiare il caso di una donna che si sta separando da sua moglie. Avrà dunque a che fare con le leggi che regolano le unioni civili.

In quest’ultima puntata si svolgerà l’udienza del caso Parmegiani. Anna riuscirà a battere Marina, che deciderà una volta per tutte di vendere lo studio. Un finale di stagione decisamente rovente, a quanto pare. Sembra che Alessandro sia pronto a tornare sulle sue decisioni, di nuovo, mentre la famiglia festeggerà il matrimonio di Viola. Chance, inoltre, per un nuovo amore per Nina?

Delicata inoltre la situazione di Alberto, che non intende perdere Anna senza lottare. Quest’ultima scopre però che Massimo sta per lasciare lo studio. La sua reazione a tale notizia le fa capire come sia giunto il momento di seguire il suo cuore.

