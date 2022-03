Din Don – Una parrocchia in due è un film per la TV uscito nel 2019. Diretto da Claudio Norza, ha come protagonisti Maurizio Battista ed Enzo Salvi. Si tratta della prima pellicola di quattro. Il sequel è Din Don – Il ritorno, il terzo è Din Don – Un paese in due e l’ultimo, per ora, uscito nel 2022, è Din Don – Il paese dei balocchi.

Scopriamo qual è la trama di questo film iniziale della fortunata serie comica. La pellicola è stata girata a Roccasecca e Cassino, in provincia di Frosinone. Ecco, inoltre, il cast protagonista, oltre a Maurizio Battista ed Enzo Salvi.

Din Don – Una parrocchia in due trama e cast

Donato è un manager musicale a dir poco cialtrone, che si mette in fuga da alcuni criminali cui ha fatto perdere molti soldi. Con uno stratagemma riesce a farsi accogliere dal prete locale di un paesino, Don Dino. Finge d’essere stato inviato lì per ricoprire il ruolo viceparroco. La parrocchia è per lui il nascondiglio perfetto.

La chiesa è però quasi sempre vuota. I fedeli sono attratti da Don Gabriele, prete adulatore che sa ammaliare le folle. La comunità di Don Dino sembra subire il colpo di grazia dopo l’arrivo dello strano viceparroco. In seguito però, Don Donato, per quanto stravagante, riesce a far presa sui fedeli. Un “prete rock”, per così dire, i cui metodi anticonvenzionali attirano l’attenzione.

Ecco il cast di Din Don – Una parrocchia in due:

Maurizio Battista: Don Dino

Enzo Salvi: Donato/don Donato

Salvatore Misticone: Gaetano

Agnese Maselli: Agnese

Maurizio Mattioli: Vescovo

Andrea Dianetti: Luigi

Giorgia Würth: Sara

Emy Bergamo: Cesira

Adolfo Margiotta: Murena

