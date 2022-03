Chi interpreta il figlio di Totti in Speravo de morì prima

L’ultima stagione della carriera di Francesco Totti, totalmente legata alla Roma, è stata così intensa da spingere alla creazione di una serie TV, Speravo de morì prima. Pietro Castellitto ha svolto un lavoro eccellente per riproporre atteggiamenti e modo di parlare dell’ormai ex capitano della Roma. Lo stesso dicasi per Greta Scarano, che offre sul piccolo schermo un’eccellente Ilary Blasi. Ma guardando ai figli della coppia, quelli della serie, ci si ritrova dinanzi a un piccolo mistero.

Chi sono gli attori che interpretano Cristian Totti e Chanel? I loro nomi non compaiono nei titoli di coda, il che genera un vero caso a dir poco curioso. I tifosi della Roma, in particolare, si sono mostrati alquanto curiosi. Hanno avuto molto da ridire su alcune scelte attoriali, come nel caso di Daniele De Rossi, somigliante per nulla a Capitan Futuro (non è così che funzionano i casting, del resto). Ha generato l’ironia generale perché, in realtà, l’attore Marco Rossetti è un po’ più simile a Fazio. Detto questo, l’attore scelto per Cristian rappresenta un unicum, essendo quasi un sosia del giovane Totti.

Cristian Totti: chi è l’attore

L’assenza del suo nome, così come per quello dell’attrice che interpreta Chanel, nei titoli di coda e l’incredibile somiglianza hanno spinto molti a pensare che l’attore scelto per Cristian Totti fosse in realtà il figlio di Francesco e Ilary.

Precisiamo subito che questo non è vero. Il suo nome è Flavio Corazza, oggi 15enne, che sembra davvero il fratello del rampollo di casa Totti. Di lui non abbiamo informazioni ed è facile pensare come questa sia stata la sua prima grande chance nel mondo della recitazione, almeno a questi livelli. Sua sorella, invece, è interpretata dalla piccola Alisa Moldovan.

