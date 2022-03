Shooter è un film del 2007. Pellicola diretta da Antoine Fuqua, autore di titoli ben noti come Training Day. Si tratta di un film d’azione, che mescola inoltre dramma e thriller. Il protagonista è Mark Wahlberg, stavolta calato nei panni di un sergente dei Marines, tiratore scelto.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Shooter. Ecco trama e cast della pellicola di Antoine Fuqua, la sua sesta come regista. La sceneggiatura non è originale e si basa sul primo volume della serie di romanzi dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, creato da Stephen Hunter.

Shooter trama e cast

Bob Lee Swagger è un cecchino esperto. Un sergente dei Marines la cui carriera termina quando, nel corso di una missione in Etiopia, perde il suo compagno, il caporale Donnie Fenn. L’uomo decide così di lasciarsi tutto alle spalle, ritirandosi sulle alture del Wyoming.

Viene però contattato dal colonnello Isaac Johnson, della CIA, che intende ingaggiarlo per proteggere il presidente degli Stati Uniti nel corso di un incontro con l’arcivescovo etiope. Deve pianificare un attentato ipotetico, così da poter preparare la squadra per le eventuali mosse di un possibile cecchino. Lui accetta, ignaro del fatto di star cadendo in una trappola. Verrà infatti accusato d’aver progettato l’omicidio. Durante l’attentato perde la vice l’arcivescovo, vero obiettivo fin dall’inizio.

Ecco il cast di Shooter:

Mark Wahlberg: Bob Lee Swagger

Kate Mara: Sarah Fenn

Danny Glover: Colonnello Isaac Johnson

Michael Peña: Nick Memphis

Elias Koteas: Jack Payne

Rhona Mitra: Alourdes Galindo

Ned Beatty: Senatore Charles F. Meachum

