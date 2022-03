The Kingdom è un film del 2007 diretto da Peter Berg. Un thriller dalle sfumature drama di quasi 2 ore (precisamente 110 minuti). Le riprese sono state effettuate prevalentemente a Phoenix, ma anche a Mesa e Gilbert. I set principali, però, sono stati ricreati presso il politecnico dell’Arizona State University e Washington D.C., nei pressi del Memoriale della Seconda Guerra Mondiale. Il film è stato girato a giugno del 2006 e il gran caldo ha portato l’attrice Jennifer Garner a soffrire di svariati svenimenti.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su The Kingdom. Qual è la storia al centro di questa pellicola di Peter Berg con protagonista Jamie Foxx? Uscito al cinema nel 2007, ottenne un buon risultato al botteghino, sfiorando quota 50 milioni di dollari. In Italia furono incassati invece 575 mila euro.

The Kingdom trama e cast

Ronald Fleury è un agente dell’FBI e The Kingdom segue le sue vicende e quelle della sua squadra, composta dall’ispettrice Janet Mayes, l’analista Adam Leavitt e l’artificiere Grant Sykes. Il team deve recarsi a Riyadh, in Arabia Saudita, dove una bomba ha fatto strage di civili all’interno di un complesso residenziale per occidentali. Un attacco mirato che ha provocato un incidente diplomatico molto pericoloso.

In pochi giorni Fleury e i suoi dovranno riuscire a individuare i responsabili dell’attacco terroristico. Vengono però guardati con sospetto dalle autorità locali, il che non facilita ovviamente il loro compito. Nessuno collabora per la risoluzione del caso e nessuno li vuole lì. Sorprendentemente trovano un alleato nel colonnello Faris Al-Ghazi, che li guida nei meandri della politica e della criminalità saudita.

Ecco il cast di The Kingdom:

Jamie Foxx: Ronald Fleury

Chris Cooper: Grant Sykes

Jennifer Garner: Janet Mayes

Jason Bateman: Adam Leavitt

Ashraf Barhom: Colonnello Faris Al Ghazi

Ali Suliman: Sergente Haytham

Jeremy Piven: Damon Schmidt

Richard Jenkins: James Grace

Kyle Chandler: Francis Manner

Frances Fisher: Elaine Flowers

Danny Huston: Gideon Young

