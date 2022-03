Ultima fermata seconda puntata: concorrenti, coppie e storie

Torna l’appuntamento con Ultima fermata: scopriamo le coppie protagoniste della seconda puntata dello show di Simona Ventura.

Dopo l’esordio di mercoledì 23 marzo, Ultima fermata torna con la seconda puntata a distanza di una settimana, mercoledì 30 marzo. Nuove coppie entreranno in ballo, pronte a mettersi in gioco per capire se la loro storia merita una seconda possibilità oppure se è giunta al capolinea. Andiamo a scoprire dunque quali sono le coppie protagoniste della seconda puntata di Ultima fermata.

Ultima fermata: le coppie della seconda puntata

Innanzitutto, prima di conoscere le nuove coppie, come ha svelato Simona Ventura, sapremo quale sarà il futuro di Samuel e Valentina. Dopo di ché, spazio ai nuovi concorrenti, come Luisiana e Biagio. I due sono fidanzati da dieci anni, ma da un po’ non riescono più ad avere rapporti intimi. La ragazza ha deciso di scrivere al programma, raccontando che il problema è che Biagio non riesce ad accettare che lei sia stata con un’altra persona e che quindi non la fa sentire più desiderata e non le dà attenzioni.

Spazio poi a Stefania e al suo fidanzato. I due sono fidanzati da 12 anni, ma lui tre anni fa l’ha tradita con una sua dipendente e da lì la donna non è riuscita più a fidarsi di lui e ha mostrato una gelosia esasperante, tanto da costringerlo ad andare in gire col furgone e non con la porsche per paura che possa attirare l’attenzione di qualche altra donna. L’uomo vuole far capire a Stefania che quel tradimento è stato solo un errore, vedremo se riuscirà tramite Ultima fermata.

Questo e tanto altro dunque ci aspetta nella seconda puntata di Ultima fermata, tra due nuove coppie e il destino di Samuel e Valentina, che possono essere la prima coppia a decidere di uscire insieme dal programma o unirsi alle altre due della prima puntata, che hanno deciso di prendere la propria strada.

