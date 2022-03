Zodiac è uno dei film più apprezzati di David Fincher. Uscito al cinema nel 2007, prova a dare la propria lettura sul complesso caso del Killer dello Zodiaco. Questi non è un’invenzione del regista o degli sceneggiatori. Si tratta di una terrificante storia vera, ricca di misteri e domande senza risposta. La trama è tratta dai libri di Robert Graysmith, che ha trascorso molto tempo a studiare il caso, scavando a fondo negli incartamenti degli omicidi avvenuti a San Francisco tra gli anni ’60 e ’70.

Scopriamo di cosa parla Zodiac, film che all’uscita al cinema ha riacceso l’interesse dell’opinione pubblica per uno dei casi più spinosi della storia recente degli Stati Uniti. I crimini del Killer dello Zodiaco non sono mai stati risolti, il che ha offerto a David Fincher la chance di potersi muovere in maniera alquanto libera. La sua ricostruzione pare logica ma non è la sola.

Zodiac trama e cast

Siamo a San Francisco tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Le indagini su quello che diventerà poi il Killer dello Zodiaco hanno inizio nel 1969. Il 4 luglio Darlene Ferrin e Mike Mageau si appartano con la propria auto nei pressi di un drive-in. Poco dopo vengono colpiti da numerosi colpi di pistola da uno sconosciuto pronto a ucciderli. Lei perde la vita mentre lui resta gravemente ferito.

È così che hanno inizio numerosi omicidi dall’iter tremendamente simile. Il killer lascia sempre vivo l’uomo, sfogandosi sulla donna. Dopo ogni delitto, inoltre, si mette in contatto con la polizia, riferendo indizi e dettagli. Spedisce inoltre una busta al San Francisco Chronicle di volta in volta. Minaccia di commettere nuovi omicidi se il giornale dovesse decidere di non dare risalto ai suoi delitti. Il tutto è accompagnato da un messaggio in codice da decifrare, con segni indicanti i simboli dello zodiaco. David Toschi e William Armstrong conducono le indagini, seguite con interesse anche da Paul Avery, giornalista del Chronicle, e dal fumettista ed esperto enigmista Robert Graysmith.

Ecco il cast di Zodiac:

Jake Gyllenhaal: Robert Graysmith

Mark Ruffalo: Dave Toschi

Robert Downey Jr.: Paul Avery

Anthony Edwards: Bill Armstrong

Brian Cox: Melvin Belli

Elias Koteas: Jack Mulanax

Chloë Sevigny: Melanie

John Carroll Lynch: Arthur Leigh Allen

Dermot Mulroney: Marty Lee

Jimmi Simpson: Michael Mageau

Donal Logue: Ken Narlow

Philip Baker Hall: Sherwood Morril

