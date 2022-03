Andreas Muller senza filtri parla della crisi con Veronica Peparini

Cos’ha Andreas Muller? Il ballerino mette in apprensione i fan, rivelando sui social di non stare bene e di star vivendo un periodo di crisi. Scopriamo dunque cos’ha Andreas Muller e l’ansia che sta vivendo.

È un periodo difficile per Andrea Muller e a rivelarlo e lui stesso tramite alcune storie sul proprio profilo Instagram. Il ballerino ha confessato di star vivendo un periodo d’ansia, dovuto a diversi motivi. Scopriamo dunque cos’ha Andreas Muller.

Cos’ha Andreas Muller: la crisi del ballerino

Andreas ha raccontato di star vivendo un periodo molto difficile a causa di alcuni problemi di salute, per un intervento che doveva fare a dicembre e che continua a rimandare, ma a cui deve sottoporsi per un infortunio che ha rimediato. Non solo però, perché l’uomo sente di star vivendo un generale momento di ansia e depressione, di incappare in dei problemi in ogni cosa che fa. L’ombra di questo intervento al menisco lo spaventa, perché fermarsi ora sarebbe un dramma, ma quest’operazione è inevitabile e non potrà essere rimandata ancora a lungo.

Chiaramente, i fan si chiedono anche quale sia la situazione tra Andreas Muller e l’insegnante di Amici Veronica Peparini. Si è parlato spesso di crisi tra i due, ma Andreas ha rivelato che la donna in questo difficile momento gli è molto vicina e lui si sente molto fortunato ad averla al suo fianco. Veronica è l’unica luce in un momento di profondo buio per il ballerino.

L’ansia e la depressione stanno affliggendo il ballerino. I fan si chiedono cos’ha Andreas Muller e lui stesso risponde, parlando con lucidità di un periodo molto difficile, nella speranza che passi presto e che il ballerino possa ritrovare la giusta serenità e possa anche sistemare la propria salute, riprendendosi dall’infortunio che sta giocando sicuramente un ruolo importante.

