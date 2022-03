Don Matteo 13 dove è stato girato: location

Don Matteo 13 è tornato in televisione dopo due anni d’assenza. La pandemia ha avuto il proprio impatto sulla celebre fiction Rai, che dirà addio a Terence Hill, come ormai annunciato da tempo. Spazio a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Lo show, però, non cambierà di certo location. Ecco, dunque, dove è stata girata questa stagione ricca di sorprese e nuovi personaggi.

Scopriamo le ambientazioni di Don Matteo 13. Quali sono le location che la produzione ha sfruttato per girare i 10 episodi che compongono questo nuovo ciclo appassionante ed epocale, dato l’addio del suo protagonista?

LEGGI ANCHE: Don Matteo 13 Anna e Marco: cosa succederà alla coppia

Don Matteo 13 location

Così come nel 2020, Don Matteo 13 è composta da 10 episodi. Questa stagione terminerà a maggio, con una pausa di una settimana verso la metà del ciclo di puntate per far spazio all’Eurovision Song Contest, che si terrà proprio in Italia.

Don Matteo è una delle fiction più amate d’Italia da ormai 22 anni. Terence Hill ne è stato il protagonista per 255 puntate e ora si prepara a dare il suo addio. In tutto questo tempo la produzione Rai è stata ospitata dalla regione Umbria. È qui che si svolgono tutte le scene apprezzate nel tempo dai fan. Nello specifico a prestare i propri luoghi più caratteristici sono stati i borghi di Gubbio prima e Spoleto poi. Alcuni episodi hanno poi condotto le telecamere a Orvieto, Perugia e Assisi.

Per otto stagioni la fiction è stata girata a Gubbio, che in seguito ha lasciato spazio a Spoleto, dove è ambientata anche Don Matteo 13. Uno dei luoghi caratteristici è Piazza Duomo, dove viene realizzata l’inquadratura più frequente dell’intera fiction. È qui, infatti, che trova spazio la canonica di Don Matteo. In quest’area vi è inoltre spazio per la Caserma dei Carabinieri, realizzata presso l’antico Palazzo Bufalini, risalente al 1500. La chiesa di Terence Hill, invece, che a breve sarà di Raoul Bova, è la Basilica di Sant’Eufemia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI