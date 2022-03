Don Matteo 13 Anna e Marco: cosa succederà alla coppia

Il pubblico di Don Matteo si è particolarmente affezionato ai personaggi di Anna e Marco. I due si sono avvicinati molto e dato inizio a una relazione, per poi allontanarsi e ritrovarsi come amici. È una situazione che può durare? Ci saranno evoluzioni? Ecco un po’ di anticipazioni, con parole anche dei diretti interessati.

Don Matteo 13 fronteggerà svariate trame, dai crimini da risolvere ai fragili equilibri amorosi. Cosa accadrà nella nuova stagione della fiction Rai tra Anna e Marco? Ecco un po’ di informazioni che spiegano per bene la strada che prenderanno i due.

Don Matteo 13: Anna e Marco

Il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi torneranno insieme in Don Matteo 13? Se lo chiedono i fan, che sperano in un lieto fine. Dei due si parla molto anche nella vita reale, ovvero degli attori Maria Chiara Giannetta e di Maurizio Lastrico, che si vocifera possano fare coppia fissa. Il pubblico ha anche avuto modo di apprezzarli sul palco di Sanremo, in un numero preparato proprio sul set della fiction Rai.

La trama di Don Matteo 13 li vedrà amici e i due hanno lavorato molto sull’aspetto pratico della cosa. Lastrico ha infatti spiegato come grande attenzione sia stata posta su certi gesti che sono comuni per due amici e niente affatto quando tra due vi è una tensione romantica. Fosse anche una semplice pacca sulla spalla: “Un’amicizia che di tanto in tanto viene minata da alcuni dubbi ma i due provano a crescere. Volevamo proporre qualcosa di credibile e abbiamo lavorato sulla creazione di questa differente energia tra loro.

Qualcosa, anzi qualcuno, interverrà però a mettere i bastoni tra le ruote. La serenità raggiunta a fatica potrebbe spezzarsi a causa dell’arrivo di Valentina Anceschi. Si tratta della figlia del Capitano interpretato da Flavio Insinna, tornato sul set di Don Matteo.

Potrebbe far battere il cuore di Marco. In passato è stata Anna a sentirsi in bilico tra due uomini (l’altro era Sergio). Stavolta tocca al PM lasciarsi tentare. Una terza incomoda? Non proprio, considerando come i due non stiano insieme. Che un pizzico di gelosia, però, non possa riaccendere la passione e regalare un lieto fine ai fan della coppia nel decimo e ultimo episodio?

