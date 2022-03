Duetto BTS Maneskin? Un post su Instagram scatena i fan dei gruppi

È in arrivo un duetto tra i Maneskin e i BTS? Scopriamo il dettaglio social che ha mandato in fibrillazione i fan.

Due delle band più amate della musica mondiale potrebbero presto unire le forze, dando vita a una collaborazione che manderebbe davvero in estasi i fan della musica di tutto il mondo. Come al solito, sono i social a fare da contesto a indizi che stimolano la fantasia e i desideri dei fan e, in questo caso particolare, è un post su Instagram a far sognare un duetto tra le due band. Scopriamo tutti i dettagli.

Maneskin e BTS in duetto? L’indizio social

L’indizio in questione è un post realizzato su Instagram dal fratello maggiore di Jungkook, cantante dei BTS e noto personaggio nel mondo dei social. Il post contiene un video di un’esibizione dei Maneskin, in particolare di Beggin’ realizzata sul palco di X Factor.

Un video che potrebbe sembrare molto innocente, un semplice gesto di apprezzamento per una delle band del momento, ma nel mondo dei social spesso nulla accade per caso e quindi questo post potrebbe nascondere un indizio. I fan si sono naturalmente scatenati, sognando un duetto tra i Maneskin e i BTS, ipotesi desiderata a più riprese dai fan, che comunque è giusto dire che al momento non trova fondamento.

Già in passato si è parlato di una possibile collaborazione tra i due gruppi, in particolare in occasione degli American Music Awards, dove erano presenti entrambe le band. Anche in quel caso la fantasia dei fan si è scatenata, senza poi trovare riscontro nella realtà dei fatti. Vedremo se stavolta però accadrà qualcosa di diverso, se il video del fratello di Jungkook nasconde veramente un indizio o se si tratta di un semplice post su Instagram che ha scatenato inutilmente le speranze dei fan.

