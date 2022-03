Elenoire Casalegno chi è il fidanzato dopo il padre di sua figlia

Elenoire Casalegno, scopriamo chi è il fidanzato attuale della donna, conduttrice di Battiti live 2022.

Sta per tornare l’appuntamento con Battiti Live, che a partire da giovedì 31 marzo sarà protagonista con quattro appuntamenti in altrettante suggestive location del Mediterraneo (Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia) condotti da Nicolò De Devitiis ed Elenoire Casalegno. In attesa dunque di vedere la showgirl alla guida del programma che presenterà tantissimi grandi artisti della scena musicale sia italiana che straniera, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della sua vita privata.

Elenoire Casalegno: chi è il fidanzato

La donna è stata spesso al centro del gossip, dalla sua primissima relazione con Vittorio Sgarbi, alla lunga relazione con Omar Pedrini e al controverso matrimonio, terminato male, col conduttore di Retequattro Sebastiano Lombardi. In mezzo c’è stato anche DJ Ringo, che ha reso la donna madre della piccola Swamy. Una vita sentimentale movimentata, ma la donna non ha rinunciato a cercare l’amore, nonostante le tante storie interrotta.

Oggi nella vita di Elenoire Casalegno c’è Andrea, un broker finanziario di Roma che la donna ha conosciuto nel 2019. A causa degli impegni lavorativi, che tengono spesso la conduttrice a Milano, e della pandemia, i due hanno vissuto una vera e propria relazione a distanza, ma questa lontananza non ha inciso sul loro amore, con Elenoire che in un’intervista a Intimità ha sottolineato che da quando c’è Andrea la sua vita è decisamente più bella e intensa.

La donna ha raccontato che con Andrea ha finalmente trovato qualcuno che si prenda cura di lei e che si prenda carico dei suoi pensieri più complessi. Elenoire è sempre stata abituata a reggere da sola le pressioni, ora ha trovato finalmente qualcuno con cui condividerle e sta provando una sensazione veramente bellissima.

