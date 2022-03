Elenoire Casalegno tutti gli ex: da Sgarbi a Omar Pedrini

Elenoire Casalegno, andiamo alla scoperta di tutti gli ex della conduttrice di Battiti Live 2022.

Elenoire Casalegno è pronta a dare vita, insieme a Nicolò De Devitiis, alla nuova edizione di Battiti Live, che si presenta con un inedito format che, ospitato da MSC Crociere, porterà lo show in quattro splendide location del Mediterraneo (Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia) per altrettanti appuntamenti da non perdere in prima serata su Italia 1. Per l’occasione, andiamo a ripercorrere la vita sentimentale di Elenoire Casalegno, conduttrice del programma: tutti gli ex della showgirl.

Elenoire Casalegno: tutti gli ex

La showgirl è stata spesso al centro del gossip a causa delle sue numerose relazioni con molti esponenti del mondo dello spettacolo. Una delle sue relazioni più famose è senza dubbio quella con Vittorio Sgarbi. La storia col celebre critico d’arte ha dato tantissima visibilità a Elenoire, ma l’amore si è poi esaurito, anche per l’avversione dell’uomo per i tatuaggi che stavano coprendo la pelle della donna con sempre più costanza.

Dopo la rottura con Sgarbi, Elenoire ha avuto delle storie con diversi esponenti della scena musicale italiana: tra il 1997 e il 1999 nel suo cuore c’è stato J-AX, che al tempo era sulla cresta dell’onda insieme agli Articolo 31. Dopo la fine di quella relazione, nel 1999, Elenoire Casalegno ha avuto una storia con DJ Ringo, un amore intenso da cui è nata la prima figlia della showgirl: Swami.

Anche l’amore col dj però giunge a conclusione e nel 2001 Elenoire ha avuto una storia con Francesco Facchinetti, all’epoca agli inizi della sua carriera musicale come DJ Francesco. Dopo la rottura, c’è stato un breve flirt con l’imprenditore Matteo Cambi, fondatore del marchio Guru, e poi la lunga relazione con Omar Pedrini, la piùù longeva per la donna, durata ben sette anni.

Dopo la fine della relazione con Pedrini, nella vita di Elenoire Casalegno è entrato Sebastiano Lombardi, direttore di Retequattro, che la donna ha sposato nel 2014. La coppia però poi si è separata, il divorzio è ancora in atto, e oggi Elenoire ha ritrovato l’amore col nuovo compagno: un broker romano di 44 anni di nome Andrea.

