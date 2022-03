Gf Vip, Alex Belli adesca Antonio Medugno finta paparazzata?

È polemica tra Alex Belli e Antonio Medugno: il tiktoker sarebbe stato incastrato per una finta paparazzata, scopriamo tutti i dettagli.

Nonostante sia terminato ormai da qualche settimana, non cala definitivamente il sipario sul GF Vip 6. Gli strascichi di ciò che è successo in questi mesi nella casa continuano, in particolare per ciò che riguarda la coppia più chiacchierata del programma, ovvero quella composta da Alex Belli e Delia Duran. La nuova polemica sarebbe con un altro ex gieffino, ovvero Antonio Medugno: scopriamo cosa è successo.

GF Vip, cosa è successo tra Alex Belli e Antonio Medugno

Durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip, Delia e Alex hanno dato vita a un triangolo amoroso con Soleil Sorge che ha dominato la scena per moltissimo tempo. Terminato questo capitolo, pare essersene aperto un nuovo per la coppia dell’amore libero, ma a quanto pare ci sarebbe un inganno alle spalle delle trame ordite da Alex Belli e Delia Duran.

L’influencer Deianira Marzano, tramite il proprio profilo Instagram, ha fatto il punto della situazione, raccontando che Medugno è stato contattato da Belli, ma all’appuntamento concordato non c’era l’uomo, ma Delia che lo ha abbracciato affettuosamente. I due hanno organizzato l’incontro, mandando dei paparazzi a fotografare Antonio e Delia così da creare un finto gossip.

Sulla vicenda è intervenuto anche lo stesso Medugno, che ha raccontato come sono andati i fatti. Il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Alex, fissando con lui un appuntamento lavorativo. Lì sul luogo però c’era solo Delia e Antonio ha poi capito di essere finito in un tranello, con la coppia che aveva organizzato una finta paparazzata.

Insomma, un inganno bello e buono svelato dal diretto interessato e ovviamente non si è fatta attendere la risposta di Alex Belli, che su Twitter ha ironizzato sulle parole di Medugno, dicendo che i paparazzi lo hanno fotografato per sbaglio, magari pensavano che fosse lui l’uomo lì presente.

