My name is chicky canzone tik tok testo e perché è virale

My name is chicky, scopriamo perché la canzone è diventata virale su TikTok e il testo del brano.

Scorrendo nella home di TikTok, potrete vedere tantissimi video realizzati sulla base della canzone Chicky cha cha boom boom, conosciuta ai più col nome My name is chicky. Un brano diventato virale sulla piattaforma social, scopriamone il motivo.

My name is chicky, perché la canzone è virale

Chicky cha cha boom boom è una canzone realizzata da un gruppo di youtuber del Kirghizistan che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo grazie a TikTok. Il motivo sta nella simpatia coreografia che accompagna il brano, che ha dato vita a una vera e propria challenge che invita gli utenti della piattaforma social a realizzarla.

È un meccanismo collaudato su TikTok, dove molto spesso le canzoni diventano virali grazie alle divertenti coreografie che le accompagnano e in cui gli utenti si cimentano, sfidandosi a cui la realizza meglio. Questo dunque è il motivo del successo di My name is chicky: una canzone semplice e orecchiabile, una coreografia simpatica e facile da imitare e tantissimi utenti che realizzano video facendo letteralmente spopolare il brano.

My name is chicky, il testo della canzone

My name is Chicky!

Chicky, Chicky, Chicky.

My name is Cha-Cha!

Clap, Clap, Cha-Cha-Cha.

Chicky, Chicky, Chicky,

Clap, Clap, Cha-Cha-Cha.

Chicky, Chicky, Chicky,

Clap, Clap, Cha-Cha-Cha.

My name is Boom-Boom!

Boom, Boom, Boom.

My name is Chicky,

My name is Cha-Cha.

Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom,

Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom,

Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom,

Clap, Clap, Cha-Cha-Cha.

My name is Lya-Lya!

Lya, Lya, Lya, Lya, Lya.

My name is …

Chicky, Chicky, Chicky.

My name is …

Clap, Clap, Cha-Cha-Cha.

My name is …

Boom, Boom, Boom.

Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom,

Lya lya lya lya lya.

Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom,

Lya lya lya lya lya.

Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom,

