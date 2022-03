Nicolò De Devitiis chi è la fidanzata: è una collega

Nicolò De Devitiis, andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata del conduttore di Battiti live 2022: chi è la fidanzata.

Al timone della nuova edizione di Battiti live, in partenza giovedì 31 marzo, ci sarà Nicolò De Devitiis, affiancato da Elenoire Casalegno nelle quattro serate che animeranno il Battiti live 2022 viaggio nella musica. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata del conduttore: chi è la fidanzata.

Nicolò De Devitiis: chi è la fidanzata

Terminata la storia d’amore con Eleonora Pedron, Nicolò ha ritrovato l’amore con la collega Veronica Ruggeri. I due condividono il ruolo di inviato per Le Iene e dopo che si vociferava da un po’ su una loro liaison, sono usciti allo scoperto, ufficializzando di fatto la loro relazione.

Classe 1991, nata in provincia di Parma, da piccola Veronica si appassiona e iniziare a giocare a basket. Presto però abbandona lo sport e, terminato il liceo scientifico, accarezza l’idea di intraprendere la carriera militare, salvo poi continuare gli studi laureandosi in Economia e Finanza a Parma.

Dopo la laurea, per Veronica si aprono le porte del mondo dello spettacolo, un universo già accarezzato nel 2011, quando riesce ad arrivare in finale di Miss Italia. Col tempo le si aprono così le porte della televisione, partecipando prima a Zelig e approdando poi a Le Iene, dove diventa un volto molto noto della trasmissione, con la realizzazione di inchieste incentrate su temi molto delicati come la violenza sulle donne, il body shaming e i disturbi alimentari come la bulimia e l’anoressia.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, la donna è stata al centro del gossip. Prima un flirt col calciatore Gianmario Comi, poi una storia di due anni col collega Stefano Corti e quindi un breve flirt col cantante de Il Volo Piero Barone. Ora, la donna ha trovato l’amore e la stabilità con Nicolò De Devitiis.

