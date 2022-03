Perfette sconosciute è un film thriller del 2021, diretto da Max McGuire. Il titolo originale è The Evil Twin e pone al centro della storia una donna che decide di far ritorno nella propria città, anni dopo essere andata via. Qui, però, scopre d’avere una sorella gemella mai conosciuta che potrebbe essere un’assassina.

Una storia esaltante e tenebrosa, che promette di tenere incollato lo spettatore allo schermo. Perfette sconosciute mescola thriller e drama in maniera eccellente. Scopriamo nei dettagli la trama e il cast di questo film.

LEGGI ANCHE: Morbius due scene post-credit: Spoiler

Perfette sconosciute trama e cast

La protagonista è Emily, giovane donna che è finalmente pronta a cambiare vita, lasciandosi alle spalle una relazione tossica che le ha provocato molti problemi. È stata al fianco di un uomo violento, che l’ha tormentata, lasciandole cicatrici fisiche e psicologiche. È tempo di andare altrove, non scappare, tornando lì dove un tempo era stata felice, a casa. Manca dalla sua città da molto tempo ma spera di ritrovare la serenità perduta.

Non può immaginare che una scoperta incredibile cambierà per sempre la sua vita. Scopre infatti d’avere una sorella gemella. Il suo nome è Charlotte e di lei non ha mai saputo nulla. Ha ignorato che esistesse per tutta la sua vita. La donna però nasconde dei terribili segreti. Emily inizia rapidamente a sospettare che possa trattarsi di una persona violenta e addirittura un’assassina.

Ecco il cast di Perfette sconosciute:

Emily Piggord: Emily e Charlotte

Ish Morris

Cory Lee

Tomas Chovanec

Jon McLaren

Mary Long

Rodrigues A. Williams

Keziah David

Tanya Clarke

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI