Amore, cucina e curry: trama e cast

Amore, cucina e curry è un film sentimentale del 2014 diretto da Lasse Hallstrom: scopriamo insieme trama e cast della pellicola.

Amore e cucina si incrociano, in questa commedia sentimentale diretta dallo svedese Lasse Hallstrom (Chocolat, Hachiko) e tratta da una sceneggiatura di Steven Knight (Peaky Blinders, Taboo). Approfondiamo la trama di questo film e chi sono i suoi interpreti.

Amore, cucina e curry: la trama del film

Il giovane Hassan Kadam si trasferisce con la famiglia da Mumbai a un paesino della Francia, dopo che il loro ristoranti in India è stato dato alle fiamme per rivalità politiche: il sogno di suo padre è quello di aprire un nuovo locale in Europa, la “Maison Mumbai”, ma presto si ritrova in contrasto con il vicino e austero ristorante “Le Saule Pleureur” di Madame Mallory.

Inizia così una sorta di guerra tra i due locali, mentre Hassan si innamora dalla chef rivale Marguerite. Dopo che il ristorante indiano viene incendiato anche questa volta, Madame Mallory decide di interrompere la guerra e licenziare il responsabile del crimine, e accetta di assaggiare per la prima volta un’omelette preparata da Hassan, scoprendo che il ragazzo è molto bravo. Propone così al rivale di assumere suo figlio al “Saule Pleureur”.

La nuova collaborazione e la commistione culturale dei piatti di Hassan porta ulteriore successo al ristorante, che così si guadagna la seconda stella Michelin, ma anche al giovane cuoco, che viene chiamato a lavorare a Parigi. Le cose nella Capitale vanno al meglio, ma dopo un anno Hassan ha nostalgia di casa e torna al paese, dove ritrova l’amata Marguerite, ma soprattutto scopre che suo padre si è risposato con Madame Mallory, che intendere lasciare alla giovane coppia Hassan-Marguerite la gestione del “Saule Pleureur”.

Amore, cucina e curry: il cast del film

Il cast di Amore, cucina e curry non prevede molti nomi noti nel cinema occidentale, ad eccezione di Helen Mirren. Il protagonista maschile, Manish Dayal, è di origine indiana ma di nazionalità statunitense, ed è noto soprattutto per la serie tv 90210.

Manish Dayal – Hassan Kadam

Om Puri – Papà Kadam

Helen Mirren – Madame Mallory

Charlotte Le Bon – Marguerite

Amit Shah – Mansour

Farzana Dua Elahe – Mahira Kadam

Dillon Mitra – Mukhtar

Michel Blanc – Sindaco

Shuna Lemoine – moglie del Sindaco

Clement Sibony – Jean-Pierre

Juni Chawla – Mama

Rohan Chand – Hassan bambino

Vincent Elbaz – Paul

Alban Aumard – Marcel

Matyelock Gibbs – Lady Shepherd

