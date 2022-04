Nuovo amore per Maria Chiara Giannetta? Scopriamo chi è Davide Marengo, l’uomo con cui l’attrice è stata paparazzata.

Tornata in televisione con Don Matteo, Maria Chiara Giannetta è una delle attrici del momento, reduce dal successo di Blanca e del Festival di Sanremo, dove ha ricoperto il ruolo della co-conduttrice per una sera al fianco di Amadeus. Si parla molto però anche della vita sentimentale dell’attrice, che di recente ha ammesso di essere concentrata sulla carriera, accantonando la vita sentimentale. Tuttavia, pare essere un uomo nella sua vita: si tratta di Davide Marengo, scopriamo chi è.

Chi è Davide Marengo

Davide Marengo nasce a Napoli nel 1972 e si trasferisce a Roma per studiare. Inizia quindi a lavorare come fotografo, poi prende gradualmente direzione della regia e si specializza in questo ruolo, realizzando moltissimi film, serie tv e videoclip musicali per artisti di punta del panorama musicale italiano come Carmen Consoli, Daniele Silvestri e i Negramaro.

Col tempo, Marengo è diventato un regista di punta grazie a una serie di successi dopo l’altro. Sul piccolo schermo, il regista napoletano ha diretto la terza stagione dell’acclamatissima serie tv Boris, Crimini 2 e il Commissario Manara. Per quanto riguarda invece il cinema, spiccano tra i suoi film Un fidanzato per mia moglie, The Lithium Conspiracy e Notturno Bis. Marengo ha realizzato anche diversi documentari, tra cui segnaliamo Craj e Dall’altra parte della luna, mostrando un eclettismo davvero invidiabile.

Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati circa una presunta relazione, ma da parecchio si parla di una dolce intesa tra Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo e i due sono stati anche colti insieme dai ciak dei paparazzi. Vedremo se i due usciranno allo scoperto nei prossimi tempi oppure se sulla natura del loro rapporto continuerà ad aleggiare il mistero.

